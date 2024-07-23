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В Бишкеке планируют ввести сборы с иногородних машин за въезд в город

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В Бишкеке планируют собирать деньги с иногородних машин за въезд в город. Соответствующий проект постановления вынесен на общественное обсуждение.

Сколько должны будут платить водители:

- авто, имеющих менее восьми мест, платят по 50 сомов (иногородние) и по 200 сомов (иностранные),

- авто, в которых более восьми мест, но масса не превышает пяти тонн - 100/1000 сомов,

- грузовики массой не более 3,5 тонны и тракторы - 100/1000 сомов,

- машины для перевозки людей с более чем восемью местами и имеющих массу более пяти тонн - 150/1500 сомов,

- грузовики, тракторы, комбайны в зависимости от массы и категорий - от 150/1500 сомов до 300/5000 сомов соответственно.

Если водители внесут предоплату в 100 тыс. сомов, то будет предусмотрена скидка в 30%.

От сбора освобождаются авто, перевозящие дипломатов, работников консульств, международных организаций, товары в регионы, где проводится ликвидация последствий ЧС, спецмашины (патрульная, скорая, пожарная).

В случае одобрения проекта, пункты сбора организуют при въездах в столицу.

Если у вас городская прописка, но на ваше имя есть авто с иногородними госномерами, то вам дадут 10 дней на переоформление.

Также предлагается взимать деньги за использование самокатов, скутеров, сигвеев и другие - средств индивидуальной мобильности (СИМ) с каждой единицы по 1000 сомов в год, деньги будут собирать с арендодателей.

Напомним, также мэрия предложила ввести ограничение на передвижение авто по определенным дням в зависимости от последних цифр на госномере.

Источник: Кабар


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URL: https://www.vb.kg/438508
Теги:
Бишкек, автомобили
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