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Займитесь срочными делами на этой неделе. Гороскоп с 29 июля по 4 августа

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Займитесь срочными делами на этой неделе, поскольку уже с 5 августа Меркурий начнёт ретроградное движение и наступит период пробуксовок, переносов встреч, проволочек с оформлением документов и поставкой товара, который продлится до 29 августа. Важным событием этой недели станет Новолуние, которое состоится в воскресенье, 4 августа в 17 часов 13 минут бишкекского времени (14 часов 13 минут московского времени). Рассудительность и последовательность позволят многое успеть – и отдохнуть, и поработать, и заработать. Сбить с толку могут эмоциональные всплески. Поддавшись эмоциональным порывам можно наломать дров, испортив настроение и отношения. Справившись с эмоциональными всплесками, удастся сохранить отношения и здоровье.

Овен – летнее настроение создадут всевозможные летние туры, вечеринки в летних кафе, если не удастся выехать из города, и загородные пикники. Именно вы станете инициаторами большинства летних развлечений, важно только вовремя взять роль организатора в свои руки. Деловые встречи также пройдут успешно. Поспешите с завершением переговоров и стартом новых проектов. С 5 августа Меркурий движется ретроградно и начнутся закономерные пробуксовки. Постарайтесь не сорить деньгами.

Телец - с домочадцами лучше не спорить. Победа вряд ли окажется на вашей стороне, а потому не имеет смысла портить свои нервы в попытке докричаться до близких людей. Избежав споров, вы проведёте время в размеренной спокойной обстановке. Будет время заняться и своим здоровьем, и домашними делами. Поспешите с ремонтом. Начинать его после 5 августа не желательно, поскольку Меркурий начнёт ретроградное движение и ремонт может затянуться надолго. А сейчас самое время приступать к такому пыльному делу, как ремонт.

Близнецы – поездок предстоит много и не только развлекательных. Неделя даёт уникальную возможность уладить срочные вопросы, связанные с получением документов, логистикой, заключением договоров. Отправленный товар, посылки удастся получить быстро, чего не скажешь о доставке после 5 августа. В течение недели удастся устроить и летний вояж, если позволит время. Ради развлечений бросать дела не стоит, дабы потом не пожинать плоды поспешности.

Рак – неумелое планирование расходов станет причиной растрат, а затем и разногласий в доме. Установите строгий лимит для себя и домочадцев, не совершая даже мелких покупок, и тогда вы сможете накопить деньги на достойные вещи и хороший отдых. Недостатка в работе не будет, а потому удастся пополнить казну и в скором времени устроить красивую жизнь, организовав вечеринки, свидание или загородный отдых для всей семьи.

Лев – с руководством и близкими людьми спорить не только бесполезно, но и чревато последствиями. В пылу эмоций сказав лишнего, вы можете существенно подпортить отношения, а также усложнить получение документов. Устраивайте путешествия и наслаждайтесь летом. Полученные впечатления от отдыха и общения с близкими людьми запомнятся надолго. Летний вояж может подарить романтическое знакомство, если сердца ваше ещё одиноко.

Дева – сконцентрируйтесь на решении важных вопросов, требующих встречи с влиятельными людьми, руководством или посещения различных инстанций. Вам удастся застать нужных людей, получить важные документы, что позволит существенно увеличить доходы, а также продвинуться по карьерной лестнице в обозримом будущем. Поездки могут спутать планы и вместо удовольствия доставить тревожность, разочарование от невыполненных дел.

Весы – развитию интеллекта и духовности будут содействовать как давние, так и новые знакомые. Общество их может наскучить, но расставаться с ними ради отдыха, развлечений или коммерции не спешите. Миг удовольствия пройдёт быстро, закончатся деньги и наступит время неопределённости, но мудрый совет вам в это время могут и не дать. Принимая степенный образ жизни, вы отдохнёте гораздо лучше, чем на вечеринках, встретите настоящих друзей, а также свою любовь.

Скорпион – предстоит решать значимые вопросы, связанные с карьерой и финансами, а потому портить отношения с влиятельными людьми не в ваших интересах. Воздержитесь от резких высказываний, даже если вас будут к этому вынуждать обстоятельства. Вас кто-то специально может провоцировать на прямолинейные высказывания и ваша задача обойти их стороной. Справившись с эмоциями, вы сможете пополнить казну, решить вопросы, связанные с карьерой, а потом уже отправляться в летние приключения.

Стрелец – незримые препятствия в делах, а также в создании личных отношений ещё могут тормозить движение вперёд. Полагаясь на поддержку друзей, партнёров или родственников, вы можете просчитаться, поскольку кто-то из зависти намеренно создаёт проблемы. К концу недели свежие мысли помогут найти обходные пути и решить возникшие трудности. Улучшится здоровье, состоятся поездки, вы встретите людей, которые искренне будут содействовать вашим планам.

Козерог – решив потратить сбережения на спонтанные покупки или бизнес, полагаться на счастливый случай не стоит. Тщательно обдумав решения и сделав анализ всевозможных вариантов, вы к концу недели сумеете рационально вложить средства, совершить покупки, сделки с недвижимостью. Покупая вещи или вкладывая деньги руководствуясь мнением кого-либо со стороны, вы можете надолго оказаться в долговой яме. Деньги вам также пригодятся в скором времени для дальних поездок, учёбы.

Водолей – переоценивая себя, руководство, деловые партнёры, домочадцы, могут без устали раздавать задания, учить жизни, не считаясь с вашим мнением. Если вы не станете их одёргивать и спорить, вы не навлечёте на себя их гнев, а к концу недели они и сами перестанут совать нос не в своё дело. Удачно продут поездки, встречи с друзьями, а также свидания. Вы отдохнёте от постоянного морального давления и получите хорошие впечатления.

Рыбы – летний поездки, бесконечное общение в различных мессенджерах, будут скорее отвлекать от дел, создавая проблемы, чем доставлять удовольствие. Сконцентрируйтесь на работе. Её станет больше, и от вашей расторопности будут зависеть доходы в ближайшее время. А потому не время расслабляться и предаваться отдыху. Усиленно поработайте, поправьте финансовое положение и уже затем отправляйтесь на встречу летним приключениям.

Астролог Андрей Рязанцев


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Теги:
астрология, Андрей Рязанцев
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