В МИД КР выразили обеспокоенность в связи с проблемами при въезде в РФ

Состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Кыргызской Республики Алмаза Имангазиева с вновь назначенным Чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Кыргызской Республике Сергей Вакуновым.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы, касающиеся въезда граждан Кыргызской Республики в Российскую Федерацию и пребывания на ее территории.

В частности, заместитель министра иностранных дел Кыргызской Республики А.Имангазиев выразил обеспокоенность кыргызской стороны участившимися случаями отказа во въезде в Российскую Федерацию граждан Кыргызской Республики и длительными проверочными процедурами в международных аэропортах Российской Федерации. При этом отметил, что кыргызская сторона с пониманием относится к принимаемым российской стороной мерам, направленным на обеспечение безопасности в стране.

В свою очередь, чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Кыргызской Республике Вакунов выразил готовность к совместной работе по всем темам двусторонней повестки.

По итогам встречи достигнута договоренность вести дальнейшую работу по миграционным вопросам, в том числе в рамках межгосударственного межведомственного взаимодействия компетентных правоохранительных органов двух стран.