Бакыт Торобаев: питьевая вода должна прийти в 1071 село в ближайшее время

В Кыргызстане 1906 сел, из которых только 637 обеспечены чистой водой. Питьевая вода должна прийти в оставшиеся 1071 сел в ближайшем будущем. Об этом говорил на совещании заместитель Председателя Кабинета министров – Министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев .

По данным пресс-службы Минводсельпрома КР, в настоящее время по всей республике действует программа по внедрению чистой воды в 260 населенных пунктах.

В его рамках:

-Джалал – Абадская область – 24 села, 6 городов;

-Баткенская область – 72 села, 6 городов;

-Таласская область – 17 сел, 1 город;

-Ошская область – 42 села, 4 города;

-Чуйская область – 42 села, 5 городов;

-Иссык-Кульская область – 20 сел, 3 города;

-Нарынская область – 43 села, 1 город.

Кроме того, будет реализована программа по использованию подземных вод по скважинам на 2024-2030 годы. В этом направлении будет проводиться инвентаризация и восстановление скважин. В его рамках предусмотрены работы по ремонту 1155 скважин на сумму 3,6 млрд. сомов.

Необходимо ускорить эти работы и не затягивать с обеспечением жителей села чистой водой. Такое поручение дал заместитель Председателя Кабинета министров – Министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев на совещании, посвященном деятельности службы водных ресурсов при министерстве, и дал ряд важных протокольных поручений в этом направлении соответствующим руководителям.

"Обеспечение населения чистой водой – одно из важнейших и приоритетных направлений министерства, подведомственной ему службы водных ресурсов. Необходимо ускорить работу в этой области и своевременно завершить строительно-монтажные работы на местах. Население должно быть обеспечено чистой питьевой водой", - отметил Бакыт Торобаев.