ГНС тестирует "Каталог товаров" для контроля и унификации товарооборота

Государственная налоговая служба приглашает налогоплательщиков к участию в тестировании новой версии модуля "Каталог товаров" в Кабинете налогоплательщика. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в ходе тестирования особое внимание будет уделено таким товарам, как нефть и нефтепродукты, алкогольная и табачная продукция, которые могут иметь дополнительную информацию о характеристике продукта, его классификации, объемы упаковки и данные о поставщике.

Для участия в тестировании необходимо подготовить информацию о товарах, включая все требуемые дополнительные данные, а затем перейти по ссылке , заполнить все поля и отправить заявку.

После тестирования нужно отправить замечания и предложения по улучшению модуля на электронную почту e.razak@salyk.kg.

Участие в тестировании новой версии модуля "Каталог товаров" поможет улучшить функциональность модуля и учесть предложения налогоплательщиков.

Дополнительную информацию можно получить по номеру (312) 61-01-98.

Налоговая служба призывает всех заинтересованных лиц принять активное участие в тестировании новой версии модуля "Каталог товаров" и внести свой вклад в его улучшение.

Отметим, модуль "Каталог товаров" предназначен для унификации товаров и обеспечения контроля товарооборота.

Преимущества модуля "Каталог товаров":

– Обзор товаров и производителей: каталог содержит информацию о различных товарах и производителях, включая краткие описания, технические характеристики, изображения продукции.

– Поиск и фильтрация: расширенная система поиска и фильтрации позволит пользователям быстро находить нужные товары с учетом их характеристик, производителей и других параметров.

– Информация о сертификации и стандартах качества: предоставление информации о сертификации продукции и соблюдении стандартов качества поможет потребителям и другим заинтересованным лицам принимать обоснованные решения о покупке.

– Интеграция с налоговыми системами и системами других государственных органов: упрощение обмена данными и повышение эффективности работы.