Интернет SAIMA стал ещё дешевле и впервые в КР разогнался до 500 Мбит/сек

У Saima Telecom две суперновости, узнав которые, вам срочно нужно оставить заявку на подключение.
Первая новость: Снижена стоимость на популярный тариф "Премиум 300 + O!TV" с 1180 сомов до 980 сомов в месяц!
Вы получаете максимум интернет-услуг для домашних дел и развлечений по минимальной стоимости:
Вторая новость: Saima Telecom впервые в Кыргызстане ускорил флагманский тариф до 500 Мбит/сек!
Невероятная новость для всех любителей суперскоростного интернета. При подключении тарифа "Премиум 500 + O!TV" вы получаете такой же богатый набор сервисов, только на скорости до 500 Мбит/сек. И все это по супервыгодной стоимости – всего за 1180 сомов в месяц! Столь высокая скорость интернета позволяет мгновенно погрузиться в мир развлечений прямо у себя дома.
ТВ-приставка и гигабитный Wi-Fi роутер предоставляются в ответственное хранение бесплатно, а также есть возможность его выкупа за 2900 сомов.
Тарифы "Премиум 300 + O!TV", "Премиум 300 +", "Премиум 500 + O!TV" и "Премиум 500 +" доступны для подключения физических лиц новых и действующих абонентов. В случае досрочного расторжения договора и/или неиспользования услуг связи по любым причинам на условиях действующего тарифного плана и настоящего Приложения в качестве компенсации затрат Оператора, связанных с подключением Абонента к услугам связи, а также невыполнения условий договора в течение первых 24 месяцев, Абонент обязуется выплатить условную стоимость подключения: 2 500 (две тысячи пятьсот) сомов.
Районы, в которых доступно подключение тарифов 300 Мбит/сек и 500 Мбит/сек, уточняйте у менеджеров компании или в круглосуточном Контакт-центре. Предложение не распространяется на жителей ж/м "Ала-Тоо 3" и ж/м "Ак-Ордо".
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