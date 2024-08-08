В Оше для детей из пострадавших от селей семей организован отдых в лагере

В городе Ош для оказания психосоциальной помощи детям из семей, пострадавших от селей и паводков, организованы летние лагеря. Об этом сообщает ошский муниципалитет.

По его данным, всего около 100 детей в течение 10 дней в рамках специальной программы смогут отдохнуть на базе детского лагеря "Жеткинчек" и школ города.

В период пребывания в лагере детям со стороны педагогов будет оказана поддержка по подготовке к школе. А также со стороны профессиональных психологов и медработников будет оказана соответствующая психологическая и медицинская помощь.