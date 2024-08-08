"Пока мы, в Центральной Азии, ждем внешнего врага, война здесь и уже идет"

Пока мы, в Центральной Азии, ждем внешнего врага и жесткого сценария, война внутри уже идет. Об этом редакции VB.KG сообщил политолог Марс Сариев.

По его словам, страны Запада могут проиграть в ЦА сценарий, близкий к сценарию войны на Ближнем Востоке. Это касается, например, внешнего вторжения с Афганистана. Тем более, в запрещенных организациях там находится много выходцев из стран Средней Азии и бывшего СССР.

"Еще одним примером отработки деструктивного сценария становится размытие кыргызской идентичности. Идет технологическая работа по внедрению того же ЛГБТ-движения, которое очень хорошо финансируется. Я видел ролик, который выпущен в Германии, с молодым человеком с Кыргызстана. Картинка снята в национальном стиле. Мужчина совершенно голый, но в колпаке. Комментарии под видео - до угроз расправы. То есть, идет попытка столкнуть радикальный ислам, который здесь выращивается, и либеральные ценности. И для внешних игроков ЦА - поле для деятельности", - уверен Марс Сариев.

Он напомнил, что в настоящее время фокус внимания мира направлен на Израиль. Что ожидают? Что движение "Хезболла" подключится, и начнется агрессия против Ливана.

"Дальше, конечно, автоматически должен подключиться Иран. Но я считаю, что никакой эскалации со стороны Ирана и большой войны в этом ключе не будет. Почему? Потому что сейчас сложилась совершенно другая ситуация. Лидеры Китая, России понимают, какие силы хотят втянуть Иран большую бойню на Ближнем Востоке. Ранее тоже была подобная провокация. По крайней мере, Нетаньяху сильно старался. Я тогда дал прогноз, что Иран не поддастся на провокацию. То есть, те или иные силы провоцируют страны, для разжигания большой войны. Это делается для того, чтобы отвлечь от себя внимание. С другой стороны - поджигают Южный Кавказ. Идет массированное вооружение Армении со стороны Франции. Определённые силы пытаются столкнуть Ереван с Баку. Не исключаю, что и на Центральную Азию направлен тот же фокус глобальных структур", - подчеркивает Сариев.

Политолог призвал страны ЦА перейти к активной позиции, самим выстраивать процессы, чтобы не оказаться внутри чужих процессов.

"Политика - большая игра, и мы должны уметь в нее играть", - заключил Марс Сариев.