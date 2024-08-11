Три лучших интернет-провайдера в КР по данным французской компании nPerf

В период с 1 июля 2023 года по 30 июня 2024 года французская компания nPerf провела анализ качества интернет-соединений в Кыргызстане, основанный на 22 тысячах тестов. Об этом сообщает пресс-служба компании.

По ее данным, тесты охватывают различные виды широкополосного подключения, включая ADSL, VDSL, кабельное, оптоволоконное, спутниковое, Wi-Fi и WiMAX.

По результатам анализа был составлен рейтинг трех лучших интернет-операторов в Кыргызстане:

Saima Telecom;

AKNET;

"Кыргызтелеком".

Результаты тестирования nPerf отражают реальный пользовательский опыт и являются результатом краудсорсингового исследования, проведенного среди конечных клиентов операторов. В компании подчеркнули, что эти тесты отражают реальный опыт широкой общественности Кыргызстана в различных сетях интернета.