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Рок-группа из КР The Rolls примет участие в мировом фестивале The Beatles

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- Назгуль Абдыразакова
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Кыргызская рок-группа The Rolls станет участником международного фестиваля International Beatleweek, который пройдет в Ливерпуле с 21 по 27 августа. Об этом сообщает медиаэксперт Елена Баялинова. По ее данным, этот крупнейший мировой фестиваль, посвященный творчеству The Beatles, проводится ежегодно с 80-х годов в Великобритании.

Группа The Rolls уже должна была участвовать в фестивале в 2012 году после победы на "Bishkek The Beatles", однако поездка была отменена из-за пандемии коронавируса в 2020 году. Теперь, после сотен концертов, музыканты снова готовы представить Кыргызстан на музыкальном форуме в Ливерпуле. На фестивале выступят 70 популярных групп со всего мира, и The Rolls станет первой и единственной группой из стран СНГ на этом мероприятии.

"Это не просто мечта, а цель нашей группы. Мы хотим представить музыку The Beatles на таком знаменательном фестивале, потому что их песни известны и любимы во всем мире. Они говорят о человеке, его переживаниях, о любви и мире - о том, что всегда важно," - отметил соло-гитарист группы Данияр Джуманазаров.

Справка: В 2024 году группе The Rolls исполнится 14 лет. Основанная в 2010 году, она является единственной в Кыргызстане, специализирующейся на музыке The Beatles. За время своего существования группа:

- выиграла фестиваль "Bishkek The Beatles" в 2012 году

- выступала на Дне рождения Королевы Елизаветы II в 2014 году в Бишкеке

- участвовала в фестивале "Because of the Beatles" в Республике Алтай, Россия, в 2019 году

- провела сотни концертов в Бишкеке, Алматы, Актау и Атырау

В настоящее время группа продолжает активно выступать на музыкальных площадках Бишкека.


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URL: https://www.vb.kg/438954
Теги:
концерт, музыка, Кыргызстан
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