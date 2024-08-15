В РФ учителя сообщили о проблемах детей мигрантов с русским языком в школе

Почти 53% учителей отметили, что у детей мигрантов наблюдаются проблемы с владением русским языком, а также с освоением общеобразовательных предметов. Об этом говорится в результатах социологического исследования Центра экономики непрерывного образования ИПЭИ РАНХиГС. В нем приняли участие 2064 педагога школ, расположенных в региональных столицах, городских и сельских поселениях Новгородской, Челябинской и Ярославской областей, сообщает газета "Ведомости".

Еще 42% опрошенных педагогов отмечают, что проблем с русским языком у детей мигрантов скорее нет, еще 5,5% затруднились с ответом. Разделились мнения учителей и по поводу освоения детьми общеобразовательных предметов: 49,5% опрошенных считают, что проблема скорее есть, 47% – что ее нет (еще 4% затруднились ответить). Подавляющее большинство респондентов (80%) считают, что у детей мигрантов нет проблем с дисциплиной, в противовес 15% других опрошенных педагогов. 70% также отмечают, что у детей нет проблем с общением, еще 22,2% указывают, что они есть (8,2% затруднились ответить).

Эксперты также выработали ряд рекомендаций учебным заведениям: например, организовать очные и дистанционные курсы по русскому языку как иностранному на базе школ, увеличить выпуск из вузов учителей, обучающих иностранцев русскому языку. Помимо этого они предложили создать и продвигать электронные образовательные ресурсы (включая приложения для смартфонов) для обучения русскому языку, а также повысить доступность дополнительных занятий для детей в целях их культурной адаптации и мягкого погружения в языковую среду в организациях дополнительного образования.

Численность детей мигрантов (лиц, имеющих иностранное гражданство или без гражданства) в школах в 2023 г. составила около 181 500 человек. Сюда входит 178 900 человек (98,6%) с иностранным гражданством и 2600 (1,4%) – без гражданства.

Автор исследования, ведущий научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Алексей Тищенко указывает, что дети мигрантов значительно различаются по уровню знания русского языка и школьных предметов, что требует индивидуального подхода. Как правило, школы самостоятельно определяют и реализуют меры по работе с детьми-мигрантами с учетом своих возможностей. По словам Тищенко, первоочередной задачей школы является оценка необходимости индивидуального сопровождения таких обучающихся и его формата. Для этого может быть проведен психолого-педагогический консилиум, в задачи которого входит выявление трудностей в освоении образовательных программ, особенностей в развитии, социальной адаптации и поведении обучающихся.

"Работа с детьми-мигрантами – это весомая дополнительная организационная и педагогическая нагрузка на школу, которую сложно оценить в связи с различными образовательными, социокультурными и психологическими характеристиками таких обучающихся, включая их дисциплинированность, способность к обучению, скорость адаптации", – указал он. При этом школьных ресурсов может быть недостаточно для полноценной работы с детьми-мигрантами: в некоторых учебных заведениях наблюдается дефицит кадров, заключил эксперт.

Дети мигрантов не должны быть ограничены в правах по сравнению с российскими детьми, говорил ранее "Ведомостям" председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников (КПРФ). "Учитывая то, что они в силу объективных причин хуже знают русский язык, вполне допускаю, что лучше было бы их обучать бесплатно, но надо провести экономические подсчеты, учитывая общее число детей и то, что многие мигранты находятся в тени", – сказал он. Этот вопрос может быть отражен в разрабатываемом законе о миграции, который сейчас находится в правительстве, предположил Калашников, уточнив, что комитет пока не работал с этим документом.

В ноябре 2023 г. министр просвещения РФ Сергей Кравцов на парламентских слушаниях в Совете Федерации заявил, что в российских школах появится диагностика на уровень владения русским языком для детей мигрантов, по ее результатам для школьников могут ввести курсы русского. Кравцов добавил, что по ее результатам школьникам могут добавить дополнительные часы для изучения русского языка или назначить им курсы в рамках внеурочной деятельности или дополнительного образования. "Ведомости" направили запрос в Минпросвещения.

Если дети начинают учиться в школах с 1–2-го класса в России, то, даже если они плохо владеют русским языком, они достаточно быстро приспособятся, отмечает председатель совета Таджикского культурного центра Хуршеда Хамракулова. Дети сначала неактивно пользуются языком, но к 3–4-му классу начинают отлично им владеть и хорошо учиться. По ее словам, главное в этом процессе – хорошее отношение к ним в классе, а также внимательное отношение со стороны учителей и родителей. "Трудности могут возникнуть, когда ребенок совсем не знает языка и начинает сразу учиться в 8–9-м классе. Это сложнее: чем старше ребенок, тем сложнее ему освоить язык", – добавила она.