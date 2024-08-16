100 тысяч человек в Нарынской области получат доступ к питьевой воде

На сегодняшний день в рамках Программы развития сельского водоснабжения и санитарии в Нарынской области реализуются проекты, охватывающие 43 села с общим населением более 100 000 человек. Об этом было сказано на переговорах между профильными ведомствами и Азиатским банком развития (АБР) по вопросу дополнительного финансирования Программы развития сельского водоснабжения и санитарии в Нарынской области.

Отмечаем, что данная программа является важным шагом в реализации государственной стратегии по обеспечению устойчивого и качественного водоснабжения в сельских районах страны.

В целях увеличение охвата населения обеспечения питьевой водой Государственное учреждение "Развитие питьевого водоснабжения и водоотведения" при Службе водных ресурсов Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики инициировало проведение переговоров на получение дополнительного финансирования.

Дополнительное финансирование будет направлено на реализацию следующих мероприятий:

- Строительство и реабилитация водозаборных сооружений, резервуаров, станций обеззараживания и насосных станций.

- Создание новых скважин и расширение водопроводных сетей.

- - Закупка оборудования для системы и специализированной техники для местных предприятий водоснабжения.

Реализация дополнительной программы будет способствовать улучшению здоровья населения, уменьшению заболеваний, передающихся через воду и укреплению потенциала местных органов власти в управлении системами водоснабжения. Важным аспектом программы станет поддержка социально уязвимых групп населения, включая домохозяйства с низким доходом.