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"Летчики 36 стран, в том числе и Башар Асад, учились у нас летать"

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Летчик, полковник запаса Валижан Танырыков считает, что руководство Кыргызстана в свое время, а именно в 1991 году не сумело аргументировать важность сохранения 5-х Центральных курсов повышения квалификации летчиков на территории страны, тем самым не остановив растаскивание авиационной техники и потерю летных кадров. Об этом он заявил в интервью редакции vb.kg.

В год 65-летия воинской части 23565 - правопреемника Одесской школы пилотов ветерану больно вспоминать развал 5 ЦК ПУАК. Человек-легенда с сожалением говорит, что Кыргызстан не смог сберечь золотое историческое наследие. По его словам, уже в годы независимости разграблены два уникальных авиационных музея на территориях части "Фрунзе- 1" и нынешней Национальной гвардии.

"Хотелось бы затронуть несколько аспектов, связанных с пребыванием курсов на территории Киргизской ССР. Это прежде всего доброжелательность наших людей, которую отмечали все курсанты и слушатели 5 ЦК ПУАК. Поясним, что обучались две категории иностранных гостей - это курсанты и летчики, которые нуждались в переобучении на новых видах техники. Учились представители 36 стран: Африки, Азии, стран Варшавского договора, Северной Кореи. Например, можно сказать, что Венгрия у нас поставила на крыло свою военно-транспортную авиацию. Весь личный состав венгерской транспортной авиации проходил обучение именно у нас, а это более 50 человек на тот момент.

Второй гуманитарный и образовательный момент, который давал возможность шире смотреть на мир - курсанты и слушатели перед тем как приступить к занятиям по изучению сложной новейшей техники, 8 месяцев изучали русский язык. А если верить статистике, то за это время у нас прошли обучение более 22 тысяч человек. Это поразительный потенциал для продолжения диалога для нашей страны и стран СНГ. За все эти годы никогда никто не отмечал скромных учителей русского языка, преподавателей истории за вклад в развитие русского языка, изучение культуры. истории", - рассказывает ветеран.

Курсанты обучались у лучших инструкторов и на лучшей технике, которую тогда мог предоставить СССР. Лучшие летчики направлялись для обучения летного состава курсов. Сами природные условия позволяли совершенствовать навыки молодых летчиков. Это и сейчас так. У наших вертолетчиков больше шансов стать высококлассными асами, поскольку они могут летать на самых разных высотах.

Не секрет, что в число обучаемых вошли страны, которые активно боролись с колониализмом. Это не фигура речи, В основном наши слушатели внимательно изучали русский язык - язык страны победившего социализма. Кроме этого, для обучаемых организовывались экскурсии по заводам и фабрикам. То есть старались показать все самое лучшее и рассказать о жизни в Советском Союзе. Курсанты участвовали и в художественной самодеятельности, и посещали театры и музеи. И даже привлекались к различным работам, как и все военнослужащие того времени. Например, рыли котлован нынешнего Белого Дома.

Возможно ли восстановить или открыть курсы сейчас? Не знаю. Знаю, что надо по заслугам оценить вклад 5 ЦК ПУАК в развитие нашей страны, и постараться восстановить по крупицам то, что разошлось по рукам и частным коллекциям", - добавил он.

Валижан Танырыков переживает, что это наследие может кануть в лету, а с уходом ветеранов будет забыто и переиначено. По его словам, Кыргызстан не использует такой колоссальный дипломатический потенциал, который бы был полезен сегодня. Например, будущего президента Сирии Башара Асада Валижан Танырыков запомнил, как талантливого летчика, который прибыл в Кыргызстан в числе первой группы слушателей 5 ЦК ПУАК в 1956 году. Он обучался летать на сверхзвуковом самолете.

От редакции:

В честь 65-летия со дня создания в-ч 23565 поиск и сбор материалов для музея Сил Воздушной обороны, в частности, по истории 5 ЦК ПУАК, поисковым движением Кыргызстана "наша Победа-Биздин Жениш" создан оргкомитет по проведению юбилейных мероприятий.

Для общения, обмена информацией бывших курсантов, слушателей и преподавателей 5 ЦК ПУАК приглашаем всех поделиться воспоминаниями, фотографиями. Летчики военной части 23565 два года назад сделали свою версию музея Военно- Воздушных Сил Кыргызской ССР, один из разделов которого посвящен 5 ЦК ПУАК

Контактный номер: +996-555-923-603


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URL: https://www.vb.kg/439000
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