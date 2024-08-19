Открыт набор на бесплатную стажировку Intern Labs QA 2.0 – Automation от О!

Мобильный оператор О! приглашает талантливых девушек и ребят на полностью бесплатную стажировку Intern Labs QA 2.0 – Automation с возможностью трудоустройства в суперпрестижную компанию Кыргызстана – "НУР Телеком".
Quality Assurance Automation – это инженер по автоматизации тестирования, который обеспечивает качество продукта и контроль всех этапов его разработки.
Если у вас есть базовые знания в этой сфере, вы мечтали их углубить, получить много полезных связей и работу мечты, то этот крутой шанс для вас!
Как будет проходить обучение?
Курс ведут лучшие разработчики КР – гуру практики и мастера теории. Обучение проходит 2 дня в неделю по 2 часа в формате онлайн и офлайн в центре Бишкека на базе комфортного офиса. Продолжительность всего курса – 6 месяцев. Вас ждут три месяца базового обучения теории в сопровождении с практикой, а последние 3 месяца вы примете участие в реальных проектах. Обучение будет проходить на русском языке.
Что в итоге?
- Вы освоите инструменты автоматизации, начнёте писать автотесты для веб-приложений и API, основы языка программирования Java. Научитесь применять шаблоны проектирования при разработке среды тестирования и получите возможность протестировать службы REST API, используя лучшие практики. Вы овладеете лучшими навыками, востребованные в отрасли, включая GIT, Selenium, JAVA, JMeter и многие другие инструменты, чтобы применять инженерные решения в процессах тестирования программного обеспечения и создавать качественные продукты.
- Получите документ о прохождении курса.
- Лучших из лучших пригласят на работу в наш классный коллектив! У вас в руках будет престижная высокооплачиваемая специальность, которая открывает широкие горизонты мира IT.
Требования к кандидатам
Помимо большого желания развиваться в области автоматизации тестирования, у кандидатов должны быть:
- Базовые знания по Java;
- Знания, как с Git и SQL;
- Отличное знание русского и английского на уровне Intermediate.
Как принять участие
- с 19 августа по 8 сентября 2024 – стартует первый отборочный тур. Для начала нужно заполнить анкету по ссылке internlabs.o.kg, далее вы получите инструкции и ссылку на прохождение первого теста.
- 9 сентября 2024 – подведение итогов первого тура. Тем, кто успешно прошёл первый тур, будет выслана ссылка на тест;
- с 9 сентября по 15 сентября 2024 – финальный тур;
- с 16, 17 сентября 2024 – подведение итого финального тура. Все, кто успешно прошёл заключительный тест, получат уведомление о зачислении на выбранный курс и будут приглашены на Welcome Day.
Желаем всем удачи и с нетерпением ждём встречи с вами!
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