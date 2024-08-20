Кабмин: Товарооборот с Францией в 2023 году вырос в 3,6 раза до € 200 млн

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров встретился с чрезвычайным и полномочным послом Франции в Кыргызстане Франсуа Делаусом по случаю завершения его дипломатической миссии в стране. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, Акылбек Жапаров поздравил французскую сторону с успешным проведением летних Олимпийских игр в Париже, отметив, что для Кыргызской Республики эти игры стали историческими, сборная Кыргызстана завоевала 6 медалей.

Говоря о кыргызско-французских взаимоотношениях, глава кабинета министров выразил благодарность за вклад в развитие конструктивного сотрудничества между двумя странами. С удовлетворением отметил, что по итогам 2023 года товарооборот между странами увеличился в 3,6 раз и достиг 200 млн евро.

Кроме того, были обсуждено взаимодействие двух стран в культурно-гуманитарной сфере. В положительном ключе отмечено поступление в 2023 учебном году 122 студентов из Кыргызской Республики в высшие учебные заведения Франции, что является ярким примером плодотворного сотрудничества в области образования.

В свою очередь чрезвычайный и полномочный посол Франции в Кыргызстане Франсуа Делаус, подчеркивая взаимовыгодное сотрудничество между двумя странами, в качестве приоритетных направлений выделил сферы туризма, энергетики и культурно-гуманитарного сотрудничества.

Стороны также обменялись мнения о перспективах создания и функционирования культурных центров между двумя странами.