Тилек Уступов: Члены АДС валят с больной головы на здоровую

Члены АДС в своей попытке дискредитировать гражданских активистов в глазах президента Кыргызстана просто на просто перекладывают свою ответственность на них, то есть валят с больной головы на здоровую. Таким мнением с редакцией vb.kg поделился глава ОФ "Тилекмат Аке".

"В своем обращении к президенту они называют только меня и мой общественный фонд "Тилекмат Аке", опускаясь даже до детских оскорблений, на которые я не буду обращать внимание. Получается, по их словам, только я один на круглом столе критиковал их работу по противодействию коррупции. Но помимо моего фонда и меня на этом круглом столе представители многих общественных организаций высказали свои претензии в их адрес.

Президент КР Садыр Жапаров в одном из своих выступлении четко сказал, что АДС создаётся "как механизм эффективного диалога между бизнесом и госорганами, общественностью и властью", что мы и делаем все эти годы - пытаемся донести проблемы общественности и бизнеса до властей. Но почему-то это удается сделать как угодно, но только не через совет.

Президент сам сказал, что если будут непрерывные и незаконные проверки, то мы можем об этом сообщать в АДС, и он будет брать их под контроль лично. Но в том то и дело, что гражданские активисты не могут достучаться до совета. При этом мы полностью поддерживаем все начинания президента и особенно его попытки искоренить коррупцию. И очень прискорбно, что члены совета не оправдали его надежды.

Надо отметить, что когда нынешний президент был комиссаром Национального агентства Кыргызстана по предупреждению коррупции, то работа в этой области шла более эффективно. Поэтому мы надеемся, что президент услышит нашу просьбу о создании общественно-государственной комиссии по противодействию коррупции", - заявил Тилек Усупов.