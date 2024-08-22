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Ректор КРСУ Денис Фомин-Нилов о новаторских проектах и реформе образования

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- Виктория Гунгер
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Сейчас в Кыргызстане обсуждается переход на 12-летнее обучение. Но система образования России и Кыргызстана формировались еще в СССР с общими стандартами, подходами и методическими решениями. Поэтому, такую работу нужно проводить аккуратно. Ведь любые реформы, в первую очередь, не должны навредить. Поэтому, лучшее говорить ни о реформах, а о модернизации, повышении качества обучения, доступности и т.д. И прошедшая образовательная ярмарка, где было много российских участников – больше 100 с разных регионов, а также ведущие вузы Кыргызстана - возможность пообщаться с коллегами, обсудить общие проблемы, общие подходы к решению этих проблем. Такой формат однозначно был полезен для всех. Об этом изданию VB.KG сообщил ректор Кыргызско-Российского Славянского университета им. Б.Ельцина Денис Фомин-Нилов.

Он напомнил, что мероприятие состоялось по инициативе Минобразования КР и лично министра Догдуркул Кендирбаевой.

"Еще в начале года принято решение о проведении августовской ярмарки инновационных решений в образовании Кыргызстана и России. Инициатива была поддержана в РФ, потому что в рамках ЕАЭС важно развивать общие подходы, стандарты, как в общем образовании, так и в высших учебных заведениях. Несмотря на то, что август выдался на Иссык-Куле сложным: ливни, сели, пришлось экстренно менять площадку, ярмарка состоялась и достигла поставленных целей", - рассказал Фомин-Нилов.

Он акцентировал внимание на нескольких ведущих проектах КРСУ, представленных на прошедшем мероприятии.

"Первый представил факультет архитектуры, дизайна и строительства (ФАДиС) по части моделирования одежды, второй – с естественно-технического факультета по анализу экологии в городе, на базе которого много лет действует лаборатория, поддерживаемая за счет кыргызского республиканского бюджета, а также наш совершенно новаторский проект - билингвальное педагогическое образование. Эта задача была поставлена еще 12 октября прошлого года двумя министрами – соучредителями нашего университета, что вузу необходимо не только классически развиваться, как мы развивались: медицина, IT, инженерные дела, строительство, гуманитарные науки, международные отношения, но и заняться подготовкой учителей. Для нас это сложный вызов, так как педагогов раньше мы не готовили. А тут не просто учителей, а еще и билингвов. То есть, учителя – лингвисты, способные свободно преподавать на кыргызском и на русском языках с практико-ориентированными подходами. Этот проект мы презентовали Минобразования КР и Минпросвещения РФ, представителям Администрации президента РФ, обсудили перспективные планы и с оптимизмом смотрим в будущее. Тем более, что университет с педобразованием становится вузом полного законченного цикла. Надеемся, что сможем преодолеть все трудности, на этом пути", - подчеркнул Фомин – Нилов.

Напомним, 19-20 августа на берегу Иссык-Куля проходила Кыргызско-Российская ярмарка инновационных решений в сфере образования.


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URL: https://www.vb.kg/439126
Теги:
вуз, образование, Россия, Кыргызстан, КРСУ, кыргызско-российское сотрудничество, Министерство образования
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