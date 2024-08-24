ГНС за 7 месяцев из незаконного оборота изъяла 176 тысяч пачек сигарет

В течение семи месяцев сотрудники Государственной налоговой службы изъяли более 176 тысяч пачек сигарет в рамках мероприятий по сокращению нелегального оборота подакцизных товаров. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, основными нарушениями были незаконное хранение или продажа табачной продукции без акцизных марок, произведенной за рубежом под брендами Oris, Milano, Like, Mondeo и Morbella.

Напомним, в соответствии с законодательством КР, за продажу до 1000 единиц сигарет без акцизных марок предусмотрен штраф в размере 65 тысяч сомов, а за продажу более 1000 единиц - лишение свободы сроком до 5 лет.

Налоговая служба призывает предпринимателей воздержаться от реализации табачных изделий без акцизных марок и тщательно проверять подлинность акцизных марок на продукции.

Кроме того, потребление несертифицированных и нелегальных сигарет может нанести серьезный вред здоровью граждан.