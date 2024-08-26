Бойцы внутренних войск в 1999 году первыми в КР столкнулись с террористами

В День Внутренних войск Кыргызской Республики ветеранская организация "Войсковое братство" провела митинг-реквием на аллее внутренних войск в Парке Победы в Бишкеке.

В самом начале торжественного мероприятия состоялось возложение цветов к памятнику - символу подвига и мужества воинов Внутренних войск, которые несут службу, выполняя самые сложные, иногда незаметные гражданским лицам задачи, например, охраняют стратегические объекты, такие как ГЭСы, плотины, водохранилища и важные государственные здания..

"Мы помним, что солдаты внутренних войск в 1999 году первыми в бывшем СССР лицом к лицу столкнулись с международным терроризмом. Я бы назвал эту дату днем Памяти. Это очень важно помнить и делать выводы, чтобы впредь такого не повторялось. Роль ветеранских движений очень велика в воспитании молодежи, и проведение встреч ветеранов должны быть чаще. Надо больше рассказывать о своем опыте и своих наработках. Время непростое. Важно, чтобы и мы сами ветераны были готовы быть полезными в трудную минуту своей стране", - сказал в своем выступлении первый командующий Национальной гвардией Кыргызстана, председатель правления Общественного движения ветеранов войны в Афганистане, генерал-полковник Абдыгул Чотбаев.

Выступил перед ветеранами и руководитель "Войскового братства" Абдылмажин Шадыбеков, который поздравил всех гостей с праздником. Его заместитель, полковник запаса Тынычбек Касымбеков добавил, что подобного рода мероприятие впервые проводится после открытия памятника, посвященного воинам внутренних войск Кыргызской Республики в парке Победы.

"Традиции торжества только нарабатываются. Мы хотим видеть в нашей организации всех ветеранов внутренних войск и периода независимости Кыргызстана, и Советского Союза. Мы чтим традиции, преемственность. Сама организация была открыта относительно недавно, 5 лет мы относились к Национальной гвардии, а теперь как и прежде относимся к МВД. Стараемся помогать ветеранам внутренних дел, занимаясь сохранением нашей истории. Много есть задумок. Этот памятник был создан год назад на собранные средства. Есть задумка сделать аллеи памяти по областям. Вместо нас сохранением истории внутренних войск никто заниматься не будет. Так что работы впереди много", - заявил он.

Надо отметить, что аллея внутренних войск в парке Победы информационно проработана. Стенды рассказывают о страницах истории войск. Помимо этого и у памятника есть пояснительная табличка, что это за памятник и кому он посвящен.