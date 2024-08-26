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Меркурий переходит в прямое движение. Гороскоп с 26 августа по 1 сентября

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- Бакыт Стамов
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Хорошая новость! В четверг, 29 августа, Меркурий завершает ретроградное движение и переходит в прямое, что положительно отразится на динамике жизни. Прекратятся проволочки с реализацией дел, прекратятся переносы встреч, сроков изготовления заказов. Уже с 30 августа можно заниматься оформлением документов, поставкой товара, приступать к новым проектам, ремонту в доме. Зависшие дела и вопросы начнут решаться. А эмоциональный фон первой половины недели ещё нестабильный. С одной стороны возможны неожиданные встречи, которые возобновят дружбу, амурные отношения, но с другой стороны вероятны интриги, зависть, а потому не спешите рассказывать о своих достижениях. Вторая половина недели более созидательная и эмоционально спокойная.

Овен – в первой половине недели ещё предстоит столкнуться с проволочками в делах и слухами, но уже с четверга многое изменится в лучшую сторону. Состоятся отложенные деловые и дружеские встречи, удастся поговорить с любимым человеком и объясниться в чувствах. Можно будет заняться поставкой товара, отправкой писем, различных посылок. Финансовые поступления возможны в начале недели.

Телец – финансы ещё может штормить, а потому в начале недели не торопитесь с покупками, инвестициями и прочими тратами. Вы ещё можете оказаться во власти эмоций. Удача в любовной сфере будут в это время на вашей стороне. Возможны свидания. Финансами лучше заняться во второй половине недели. Начнут восстанавливаться финансовые потоки, а ваши решения будут более практичными и дальновидными. Вероятны выгодные приобретения и вложения.

Близнецы – первые дни недели посвятите здоровью и домашним заботам. Обивать в это время пороги различных инстанций, заниматься оформлением документов и решением важных вопросов у руководства не желательно. Вся эта суета окажется бесполезной. Дождитесь четверга. С этого дня начнут решаться значимые вопросы, продвигаться оформление документов. Незапланированные поездки и встречи станут приятным сюрпризом.

Рак – поездки ещё могут срываться в последний момент в начале недели, вызывая раздражение и конфликты с близкими людьми. Займитесь в это время решением финансовых вопросов. Вы сможете решить давние проблемы, в том числе с долгами, пополнив казну. Уже с четверга отношения с близкими людьми восстановятся, а поездки доставят удовольствие. Удастся насладиться последними деньками календарного лета. С пользой пройдут деловые встречи, решатся вопросы логистики.

Лев – соблазны способны брать верх над разумным расчётом в первые дни недели, что может послужить причиной легкомысленных поступков, бросающих тень на личную жизнь, а также финансовых расходов. Справившись с эмоциональными порывами, вы сохраните финансы и сможете ими удачно распорядиться во второй половине недели. Последние деньки уходящего лета пройдут в приятной компании и хорошем настроении, чему будут способствовать поездки.

Дева – неискренность и необязательность как деловых партнёров, так и руководства в начале недели, могут выводить из себя, поскольку это будет полностью разрушать достигнутые договорённости и намеченные планы. Оставьте из выходки и заявления без внимания. Застопорившиеся дела начнут продвигаться с четверга. Вы найдёте надёжных людей, которые помогут осуществить намеченное, а также сможете завершить невыгодное сотрудничество.

Весы – не доверяйте секреты в начале недели, если не хотите чтобы они стали достоянием общественности. Обратите внимание на здоровье. Начиная с четверга настроение и самочувствие улучшатся. деловые переговоры увенчаются успехом, а предложения любимого человека создадут романтичную обстановку, в которой вы и проведёте завершение календарного лета. Семейный отдых на природе позволит зарядиться позитивным настроением, которое сохранится и в первые осенние дни.

Скорпион – примите во внимание непредсказуемость как друзей, так и близких людей. Они могут быстро менять свои мнения, что-то утаивать, недоговаривать. Обсуждение важных вопросов может повиснуть в воздухе в первой половине недели. Начиная с четверга, появится больше ясности и понимания. Удастся разрешить давние противоречия, уладить финансовые вопросы. Справившись с необходимыми покупками, в том числе к школе, отдохните, дабы уже осенью приступить к активной жизни.

Стрелец – эмоции могут усложнять диалог как с руководством, деловыми партнёрами, так и близкими людьми в первые дни недели. Принятые решения могут подергаться сомнениям. Будьте внимательны к документам. Вероятны ошибки.. Вторая половина неделя пройдёт продуктивнее. Можно приступать к оформлению документов, обсуждать важные вопросы, в том числе касающиеся карьеры. Могут сложится долгожданные поездки и встречи.

Козерог – в начале недели ещё возможные досадные происшествия в пути, опоздания из-за забывчивости. Обратите внимание на здоровье. Переутомление может обострять хронические заболевания. Во второй половине недели удастся завершить давно начатую работу, что сбросит груз с плеч и позволит восстановить силы. Вероятно получение задержавшихся доходов, что позволит сделать необходимые приобретения, в том числе к школе.

Водолей – просчёты продолжат сопровождать вас в начале недели, а потому важные покупки, инвестиции лучше совершать после четверга. Уладив финансовые вопросы и совершив необходимые покупки, вы сможете принять приглашение знакомых, любимого человека и провести как-то по-особому уходящее лето. Незапланированные поездки взбодрят и наполнят позитивными эмоциями.

Рыбы – в принимаемых решениях могут возникать сомнения, как у вас, так и у деловых партнёров, близких людей, что существенно усложнит обсуждение как сотрудничества, так и важных семейных вопросов. Сделайте паузу и вернитесь к этим вопросам после четверга. Свежий взгляд поможет определиться с дальнейшими действиями и прийти к согласию. В это же время появится возможность увеличить доходы благодаря дополнительным источникам. Удачны покупки.

Астролог Андрей Рязанцев


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Теги:
астрология, Андрей Рязанцев
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