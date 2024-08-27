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В Кыргызстане более 4 тыс. сотрудников МВД обеспечат порядок в День знаний

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Органы внутренних дел будут обеспечивать общественный порядок и безопасность в период праздничных мероприятий, посвященных Дню знаний. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По ее данным, в образовательных учреждениях республики охрану общественного порядка и безопасность граждан обеспечивают более 4 тысяч сотрудников МВД. Помимо этого, будут выставлены пешие и мобильные патрули в парковых зонах, торговых центрах, развлекательных комплексах.

Значительное внимание будет уделено обеспечению безопасности дорожного движения вблизи образовательных учреждений.

МВД предупреждает водителей быть предельно внимательными при движении вблизи школ.

Осуществляется большая работа, направленная на предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием детей. Особое внимание также уделено процессу перевозки детей, родителям важно обеспечивать безопасность при посадке и высадке из транспортного средства.

МВД напоминает, в случае возникновения угрозы безопасности детям, незамедлительно обращайтесь к ближайшему сотруднику милиции или звоните на круглосуточный номер 102.


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URL: https://www.vb.kg/439204
Теги:
дети, школа, безопасность, Кыргызстан, МВД
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