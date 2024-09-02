Погода
$ 84.67 - 85.17
€ 93.22 - 94.10

Сборная Кыргызстана по игре айкур выступит на V Играх кочевников (список)

144  0
- Бермет Таалайбекова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

С 8 по 13 сентября в Астане (Республика Казахстан) пройдут V Всемирные игры кочевников, в рамках которых состоятся соревнования по игре айкур (альчики). Об этом сообщает пресс-служба Департамента физической культуры и спорта.

По ее данным, Кыргызстан представят восемь спортсменов.

Состав сборной Кыргызстана по игре айкур:

Мужчины:

Мужчины: Нурмухаммед Абдраимов

Нурлан Чотонов

Кубатбек Дубанаев

Тариел Ичкендер уулу

Женщины:

Гулзина Абдулашим кызы

Галина Арзыкулова

Аделя Ичкендерова

Миргүл Сабиаева

Команда будет выступать под тренерством Айгуль Жапаровой и Зиалгуль Кочкоровой.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/439294
Теги:
Казахстан, Всемирные игры кочевников, Кыргызстан, Соревнования
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  