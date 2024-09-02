Сборная Кыргызстана по игре айкур выступит на V Играх кочевников (список)

С 8 по 13 сентября в Астане (Республика Казахстан) пройдут V Всемирные игры кочевников, в рамках которых состоятся соревнования по игре айкур (альчики). Об этом сообщает пресс-служба Департамента физической культуры и спорта.

По ее данным, Кыргызстан представят восемь спортсменов.

Состав сборной Кыргызстана по игре айкур:

Мужчины:

Мужчины: Нурмухаммед Абдраимов

Нурлан Чотонов

Кубатбек Дубанаев

Тариел Ичкендер уулу

Женщины:

Гулзина Абдулашим кызы

Галина Арзыкулова

Аделя Ичкендерова

Миргүл Сабиаева

Команда будет выступать под тренерством Айгуль Жапаровой и Зиалгуль Кочкоровой.