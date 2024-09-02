Сборная Кыргызстана по игре айкур выступит на V Играх кочевников (список)

С 8 по 13 сентября в Астане (Республика Казахстан) пройдут V Всемирные игры кочевников, в рамках которых состоятся соревнования по игре айкур (альчики). Об этом сообщает пресс-служба Департамента физической культуры и спорта.
По ее данным, Кыргызстан представят восемь спортсменов.
Состав сборной Кыргызстана по игре айкур:
Мужчины:
Мужчины: Нурмухаммед Абдраимов
Нурлан Чотонов
Кубатбек Дубанаев
Тариел Ичкендер уулу
Женщины:
Гулзина Абдулашим кызы
Галина Арзыкулова
Аделя Ичкендерова
Миргүл Сабиаева
Команда будет выступать под тренерством Айгуль Жапаровой и Зиалгуль Кочкоровой.