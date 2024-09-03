В Бишкеке пройдет вечер памяти заслуженного артиста Эмиля Атагельдиева

В Доме кино имени Чынгыза Айтматова 4 сентября состоится вечер памяти и прощание с музыкантом, пианистом, режиссером, кинематографистом, заслуженным артистом и заслуженным работником кинематографа КР Эмилем Атагельдиевым.

Заслуженный артист скончался 25 августа в возрасте 47 лет.

Ранее, 29 мая, коллеги артиста выступили на пресс-конференции и заявили, что Атагельдиев болен раком и ему срочно требуется лечение, которая проводится в Турции. Тогда кинорежиссер, народный артист Кыргызстана Артыкпай Суйундуков рассказал, что музыкант находится в тяжелом состоянии, включая и финансовое: для лечения требуется $50 тыс.

Атагельдиев Эмиль Мунарбекович родился 22 декабря 1976 года в Бишкеке. Он окончил Российскую академию музыки им. Гнесина в Москве и аспирантуру в Высшей школе музыки им. Альфреда Корто в Париже. В 2001-2007 годах получил звание доцента, был преподавателем в Кыргызской национальной консерватории.

После музыкальной карьеры пианист решил сменить профессиональное поле деятельности и перешел в сферу кино. Его фильм "Озеро" (2020) стал первым фильмом из Кыргызстана, попавшим в официальную конкурсную программу МКФ в Шанхае, где был номинирован на премию "Азиатские Новые Таланты", а также был представлен от Кыргызстана на премию Золотой Глобус в категории "Лучший фильм на иностранном языке".

В марте этого года Атагельдиев, как один из режиссеров постановщиков, закончил съемки фильма "Курак", фильма международного совместного производства между Кыргызстаном, Францией, Швейцарией и Сербией.

Источник: akipress.org