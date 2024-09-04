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Уч-Коргонский айыл окмоту купил оборудование для шоковой заморозки фруктов

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- Светлана Лаптева
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В Уч-Коргонском айыл окмоту Таласской области закупили оборудование для шоковой заморозки фруктов на четыре с половиной миллиона сомов и два холодильника по 20 тонн.

С помощью оборудования можно заморозить сельскохозяйственную продукцию при необходимой температуре, после чего хранить ее в холодильнике и экспортировать в безопасных условиях.

В айыл окмоту большинство жителей сосредоточились на выращивании клубничной и малиновой продукции. В шоковой заморозке сельхозпродукция замораживаются до -45 градусов, а затем охлаждаются до -25 градусов. При этом его температуру можно регулировать до необходимого уровня. Оборудование поставили с крупнейших технологических заводов Китая и закупили специально для обеспечения безопасности экспортно-ориентированной продукции.


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URL: https://www.vb.kg/439347
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