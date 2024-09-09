Камчыбек Ташиев встретился с футболистами сборной Кыргызстана

В преддверии матча национальных сборных Кыргызстана и Узбекистана по футболу, накануне, на тренировочной базе "Мурас Юнайтед" прошла тренировка нашей сборной.

Перед данной тренировкой президент Кыргызского футбольного союза Камчыбек Ташиев встретился с игроками и пожелал им успехов в предстоящем матче.

"Последний матч против Ирана доказал, что наша сборная может конкурировать с лучшими командами Азии. Мы и болельщики с нетерпением ждем предстоящих игр, особенно матча с Узбекистаном 10 сентября!" - сказал в своем обращении глава КФС.

Источник: Кабар