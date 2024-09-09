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Камчыбек Ташиев встретился с футболистами сборной Кыргызстана

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В преддверии матча национальных сборных Кыргызстана и Узбекистана по футболу, накануне, на тренировочной базе "Мурас Юнайтед" прошла тренировка нашей сборной.

Перед данной тренировкой президент Кыргызского футбольного союза Камчыбек Ташиев встретился с игроками и пожелал им успехов в предстоящем матче.

"Последний матч против Ирана доказал, что наша сборная может конкурировать с лучшими командами Азии. Мы и болельщики с нетерпением ждем предстоящих игр, особенно матча с Узбекистаном 10 сентября!" - сказал в своем обращении глава КФС.

Источник: Кабар


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URL: https://www.vb.kg/439464
Теги:
Камчыбек Ташиев, футбол, Кыргызстан
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