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ГКНБ: Задержан член ОПГ Дженго на КПП "Ак-Жол" при пересечении границы КР

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При попытке пересечения государственной границы Кыргызстана на КПП "Ак-Жол Автодорожный" задержан активный член ОПГ, состоящий в группировке криминального авторитета К.Досонова, известного по прозвищу "Дженго", ранее осужденный за убийство, уроженец и житель Джалал-Абадской области гражданин А.У.Ж. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, в результате указанных мероприятий, по месту проживания А.У.Ж. были обнаружены и изъяты: огнестрельное оружие (обрез) с измененной конструкцией для скрытого ношения, а также боеприпасы к нему. Вместе с тем, на тот момент "А.У.Ж." удалось скрыться от правоохранительных органов.

В настоящее время задержанный член ОПГ Р водворен в ИВС ГКНБ города Джалал-Абад, где проводятся следственные мероприятия.

Главное управление ГКНБ по Жалал-Абадской области просит сообщить о возможных фактах преступления, совершенных со стороны А.У.Ж. и других членов организованных преступных групп по телефону WhatsApp :0995 01-22-10.


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URL: https://www.vb.kg/439465
Теги:
ГКНБ, Джалал-Абадская область, задержание, ОПГ, Дженго
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