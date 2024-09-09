ГКНБ: В окрестностях города Кара-Балта найден схрон оружия и боеприпасов

В окрестностях города Кара-Балта Жайылского района Чуйской области выявлен схрон огнестрельного оружия и боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, в тайнике обнаружены: два обреза гладкоствольной винтовки неизвестной марки, винтовка (предположительно ТОЗ-8), четыре пистолета неизвестной модификации, 39 патронов калибра 7,62х54 (в том числе трассирующие и бронебойные), 15 патронов 16 калибра, пять травматических патронов калибра 9 мм, четыре патрона травматического калибра 18х45, два ножа и два DVD-диска.

Органами ГКНБ продолжаются следственно-оперативные мероприятия по выявлению и задержанию лиц, причастных к деятельности организованных преступных групп, РЭО/МТО, а также предупреждает об уголовной ответственности за незаконный оборот огнестрельного оружия и боеприпасов.