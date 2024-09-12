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Тренер по вокалу Ася Багдасарова: приглашаю всех на песенный кэмп в горы

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- Светлана Лаптева
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Вокальный кэмп в горах  Кыргызстана проводит тренер по вокалу, певица, композитор из Кыргызстана и ее команда  с 21 по 29 сентября 2024 года. Это уникальная форма туристического арт-путешествия в горах. Такое проводится действительно впервые в Кыргызстане.

"Пение - это процесс, который приносит много положительных эмоций. На нашем кэмпе мы поможем Вам погрузиться в этот процесс на 100%. Как правило, у людей много предубеждений по поводу своего голоса,  как-то получается что в детстве вместо того, чтобы подарить ребенку веру в свои силы, в свой голос родители и окружающие подавляют желание малыша петь, и первые попытки сразу глушатся шиканьем " тебе медведь на ухо наступил. Молчи!" или "Фу какой противный голос!". А  человеку надо петь чтобы чувствовать себя свободным. Наши тренинги в горах для всех кто решился заниматься вокалом или впервые хотел бы опробовать такой опыт в сообществе таких же любителей и фанатов пения.

Так для кого же наш песенный кэмп в горах?

- Для тех, кто уже поёт, или учится петь. Вы получите новые знания от высококлассных преподавательниц и сможете выступить на концерте с живой музыкой. А на фоне будет прекрасная природа, горы и приятная компания.

- Для путешественников, которые хотят открыть для себя невероятно красивые места. Вас будут окружать горы (отель находится прямо у гор). Мы поедем на горячие ключи, в ещё одно горное ущелье. Так же в это время будет проходить театральный фестиваль, и Вы сможете попасть на него. И вне фестиваля мы посетим очень необычный спектакль. При этом Вас будет окружать музыка, творчество и новые знания.

- Для тех, кто ищет классное коммьюнити.

Вы сможете познакомиться с новыми людьми из разных уголков планеты, которые будут вашими единомышленниками. На кэмпе будут люди из разных городов и стран, с кем вы наверняка будете поддерживать связь и дальше.

- Для "тревожников" и тех, кто хочет расслабиться.

Вы сможете снять стресс через раскрепощение голоса и тела, прогуляться по природе и вдохнуть свежего горного воздуха. Как известно, природа успокаивает мозг, а творчество и пение помогают справляться со стрессом.

И что же окажется в вашем лукошке  плюсов?

- голос, который зазвучит легче и свободнее

- опыт живых выступлений

- новые впечатления

- заряд энергии

- новых друзей и новые знакомства

- опыт мировых звёзд (т.к. наши преподавательницы много лет учатся у педагога самой Селин Дион и других топов муз.индустрии)

- отдых для мозга и тела

Приехать можно не только в одиночку, но и с парой или даже с семьёй", - рассказала Ася Багдасарова, она же Ася Singer.


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URL: https://www.vb.kg/439480
Теги:
Кыргызстан
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