В селе Джал открыли бюст кавалеру 3-х орденов Славы Хусаину Исманову

На территории МТУ "Орок" Ленинского района в парке "Победы" в селе Джал состоялась торжественная церемония открытия бюста, посвященная 100-летию кавалера ордена Славы трех степеней Хусаина Исманова.

Уточним, что кавалеры орденов Славы 3-х степеней приравниваются к званию Героя Советского Союза.

Как сообщается на сайте мэрии города Бишкек, на торжественном мероприятии приняли участие глава Ленинского района Жыргалбек Шакиев, ветераны, общественные деятели, активисты и родственники героя.

Хусаин Исманов родился в селе Орок Сокулукского района Чуйской области в семье крестьянина. Окончил 7 классов, работал секретарем сельского совета колхоза "Джал" Аламудунского района.

В январе 1943 года был призван в Красную армию. В запасном полку получил специальность наводчика орудия. С октября 1943 года участвовал в боях в составе 82-й гвардейской стрелковой дивизии. Участвовал в изгнании фашистов с Украины, форсировал Вислу, вёл бои на Магнушевском плацдарме, освобождал Варшаву, штурмовал Берлин.

В последнее время работал в органах КГБ и жил в городе Талас. 28 сентября 1956 года лейтенант Хусаин Исманов погиб при исполнении служебных обязанностей.

Награды: орден Красной Звезды, Полный кавалер ордена Славы, медали: "За освобождение Варшавы", "За победу над Германией", "За взятие Берлина", Польская медаль "За Варшаву 1939-1945".

Его имя занесено на плиту памятника на площади Победы в городе Бишкек, и его именем названа улица в селе Кашка-Баш, где он вырос. Также его имя увековечено в Главном Храме Вооружённых сил России, и навсегда запечатлено на мемориале "Дорога памяти".

Для справки: 18 августа – 10 сентября 1944 года в 5 км южнее города Магнушев (Польша) при прорыве обороны противника и удержании плацдарма на левом берегу реки Висла гвардии сержант Исманов в составе своего расчёта отразил 4 контратаки танков и пехоты противника, подбил 2 танка, бронетранспортёр, подавив 3 пулемёта, противотанковое орудие и поразил более 10 гитлеровцев.

Приказом от 3 ноября 1944 года гвардии сержант Исманов Хусаин награждён орденом Славы 3-й степени (№ 173940)[2].

14 января 1945 года в боях по прорыву глубоко эшелонированной обороны противника в районе Магнушевского плацдарма гвардии сержант Исманов, находясь впереди боевых порядков пехоты, в период интенсивной артподготовки и преследования противника, уничтожил огнём своего орудия 2 дота, блиндаж и до 15 гитлеровцев[1].

Приказом от 4 марта 1945 года гвардии сержант Исманов Хусаин награждён орденом Славы 2-й степени (№23994).

21-22 февраля 1945 года при штурме города Познань (Польша) гвардии сержант Исманов с расчётом шёл вместе с атакующими, поддерживая огнём пехоту. В этих боях уничтожил 3 пулемётные точки, разбил 2 блиндажа и истребил до 15 гитлеровцев. Был представлен к награждению орденом Славы 1-й степени

В последних боях заслужил ещё одну награду - орден Красной Звезды

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 года за образцовое выполнение заданий командования в боях с немецко-фашистскими захватчиками гвардии сержант Исманов Хусаин награждён орденом Славы 1-й степени (№ 839)[2]. Стал полным кавалером ордена Славы.