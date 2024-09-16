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На этой неделе начнется коридор затмений. Гороскоп с 16 по 22 сентября

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На предстоящей неделе начнутся коридор затмений и астрономическая осень. Неделя эмоционально насыщенная, поскольку вероятны сильные эмоциональные качели. В первой половине недели постарайтесь удержаться от мимолётных импульсов. Они способны многое усложнить. Коридор затмений открывает частное Лунное затмение, которое состоится 18 сентября. Его полная фаза придётся на 8 часов 43минуты бишкекского времени (5 часов 43 минуты утра московского времени). Для этого дня характерны капризы, тревожность, эмоциональная ранимость, что способно привести к ссорам, которые в первую очередь затронут личные отношения. Начинать что-либо в среду, решать важные вопросы не желательно. Обратите внимание на здоровье. День не подходит для крупных покупок, особенно в кредит, а также для инвестиций. Понедельник и вторник несколько более спокойные, но напряжение будет нарастать при приближении Лунного затмения. Постарайтесь проявить больше чуткости и понимания, оставляя решения сложных вопросов на конец недели.

Овен – обратите внимание на здоровье, особенно в первой половине недели, и не перегружайте себя работой, особенно сложной. Слишком увлёкшись заботами и хлопотами, вы можете навредить своему здоровью. Особенно в среду будьте крайне осторожными. Повышается риск получения травм. Вторая половина недели сложится более спокойной. Можно рассчитывать на получение денег. Если не устраивают условия работы и оплаты, то рассмотрите варианты, полученные в конце недели.

Телец – резкость как деловых партнёров, так и близких людей может существенно усложнить общение, особенно в первой половине недели. Обходите стороной спорные вопросы. Взаимное желание не идти на компромиссы и неуступчивость существенно осложнять дальнейшее общение. Помолвки и признания в чувствах в среду не желательно. Ближе к концу недели эмоции улягутся, намеченные встречи и различные мероприятия пройдут в приятной атмосфере. Вероятны поездки.

Близнецы – до четверга и домочадцы, и руководство будут не в духе. Любая мелочь может положить начало существенному конфликту. Воздержитесь от поспешных решений. В ряду случаев они могут привести к разрыву отношений. Работу с важными документами лучше перенести н вторую половину недели. Решения, принятые после четверга положительно отразятся на финансовом положении, улучшат отношения с домочадцами. Можно заниматься перестановками в доме, переездами.

Рак – полученные в первой половине недели сообщения будут подталкивать к поспешным решениям, необдуманным поездкам. Оказавшись во власти эмоций, вы можете наговорить лишнего, а находясь в эмоционально неуравновешенном состоянии, вы рискуете попасть в неприятное происшествие в пути. Вторая половина недели вернёт рассудительность и последовательность в действиях. Поездки сложатся благополучно. А за комментарии и высказывания не придётся краснеть.

Лев – отнеситесь серьёзно к расходованию финансовых средств. Растрачивая в первой половине недели средства с барского плеча, вы мигом опустошите казну на непонятные покупки, инвестиции и вечеринки. Придержите деньги до второй половины недели. Вы сумеете ими распорядиться с умом и даже создать дополнительные источники доходов. А на здоровье обратите внимание. Игнорируя отдых, вы можете почувствовать недомогание в конце недели.

Дева – интриги и слухи могут увеличить уровень недопонимания с домочадцами и деловыми партнёрами. Сомнения, неверная интерпретация слов собеседники, а возможно и намеренная двойная игра могут привести к конфликтам и крушению договорённостей в первой половине недели. Начиная с четверга в общение вернутся ясность и доверие. Пересмотр планов и стратегии их реализации пойдёт на пользу. Возможны незапланированные дальние поездки, либо общение с людьми издалека. \

Весы – чувствуя упадок сил, не геройствуйте, а дайте себе возможность восстановить силы и здоровье. Слухи, порождая тревожность могут толкать на необдуманные поступки, которые ещё больше запутают ситуацию. Во второй половине недели вы почувствуете себя гораздо легче. Появятся силы для решения важных вопросов, в том числе финансовых. Возникшие идеи помогут разобраться с финансовыми затруднениями и выйти на рост доходов.

Скорпион – коллеги, друзья и любимый человек могут противоречить сами себе, перепрыгивая в начале недели от одного мнения, до прямопротивоположного. Воздержитесь от комментариев таких колебания, а сами не обнадёживайтесь услышав очередные обещания. Во второй половине недели колебания прекратятся и вы благополучно сможете обсудить важные вопросы, получая вразумительные и понятные ответы.

Стрелец – мир в доме и на работе висит на волоске и любое неосторожное слово, действие могут разрушить хрупкое равновесие. В первой половине недели воздержитесь от обсуждения спорных вопросов. В порыве эмоций можно наговорить лишнего. Во второй половине недели придёт понимания дальнейших действий, а потому и диалог сложится продуктивно. Возможно решение финансовых вопросов и на поступление денег можно рассчитывать ближе к выходным дням.

Козерог – завышенные, но не оправдавшиеся ожидания не будут давать покоя. Захочется добиться своего в делах, учёбе или отношениях, но цель всякий раз будет отодвигаться за линию горизонта. Спасут положения друзья и родственники, нагрянув в гости или вытянув вас на вечеринку, в театр или музей. После четверга яркие минуты досуга и свиданий помогут избавиться от осенней хандры. Полоса штиля скоро завершиться и терять силы на создание попутного ветра не имеет смысла.

Водолей – вы ошибаетесь, решив что время экономии прошло и можно совершить разом отложенные ранее покупки, устроить вечеринки и развлечения по высшему разряду. Финансовый поток ещё не стабилен и в неподходящий момент он может настолько обмелеть, что не покроет возросшие расходы. Финансовый вопрос способен усложнить отношения с близкими людьми и уничтожить всю романтику. В конце недели здравое отношение к деньгам и продуманные покупки решат многие проблемы.

Рыбы – высказывания близких людей и деловых партнёров заденет за живое, но в первой половине недели воздержитесь от ответных шагах. Слово з слово и разговор может разрастись в значительный конфликт. Во второй половине недели появится больше ясности в общении. Проблемные вопросы незаметно для вас урегулируются. Появятся новые темы для общения, что обеспечит прогресс в делах, в также вернёт гармонию в отношения. Возможны поездки.

Астролог Андрей Рязанцев


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Теги:
астрология, Андрей Рязанцев
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