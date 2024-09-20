В Оше с 1 октября регистрация ОсОО будеть доступна только в онлайн-формате

С 1 октября по городу Ош и Ошской области регистрация юридических лиц в форме ОсОО будет проводиться исключительно в онлайн формате. Об этом сообщает пресс-служба Минюста.

По ее данным, заявления в бумажной форме приниматься не будут.

Запуск онлайн регистрации юридических лиц направлен на упрощение административных процедур и поддержку предпринимателей в их стремлении развивать бизнес в условиях цифровой экономики.

Напомним, с 27 августа онлайн регистрация ОсОО стартовала в городе Бишкек и Чуйской области. За этот небольшой период зарегистрировано уже более 400 предпринимателей.

Стоит отметить, что процесс регистрации стал значительно быстрее и удобнее, так как появилась возможность подачи заявления в любое время, независимо от графика работы регистрирующего органа.

Ссылка на систему онлайн регистрации доступна на официальном сайте Министерства юстиции КР. Там же заявитель может ознакомиться с подробной видеоинструкцией.

По всем интересующим вопросам можно обратиться по номеру телефона 0312 62 62 10 добавочные 135, 175 или 189, а также по мобильным номерам 0700 64 97 97, 0772 64 74 24. Специалисты проконсультируют, как правильно оформить заявку.