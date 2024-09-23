Сотрудник Минтруда в Базар-Коргоне задержан за поборы у малоимущих граждан

В ходе неоднократных поступлений жалоб и обращений со стороны жителей Базар-Коргонского пресечена устойчивая система денежных поборов в Управлении труда, социального обеспечения и миграции Базар-Коргонского района Джалал-Абадской области. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, 19 сентября задержан и водворен в ИВС ГКНБ КР ведущий специалист отмеченного Управления гражданин М.О.З.

Установлено, что М.О.З. на постоянной основе вымогал взятку у граждан КР, из числа малоимущих за ускоренное и положительное решение вопросов по выплатам социальных пособий, в частности "Уй булого комок".

При этом, незаконные действия задержанного с разрешения судебных органов были зафиксированы на скрытую видео камеру.

Также, проверяется причастность руководства Управления труда, социального обеспечения и миграции Базар-Коргонского района Джалал-Абадской области к указанным фактам.

В настоящее время по данным фактам ведется