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В Иссык-Кульской области жители 3-х сел получат доступ к водоснабжению

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- Светлана Лаптева
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В рамках проекта "Улучшение водохозяйственных услуг, устойчивых к изменениям климата" 45 тысяч жителей Жети-Огузского и Тонского районов Иссык-Кульской области получат доступ к безопасным и управляемым услугам водоснабжения.

По данным пресс-службы Минводсельхозпрома КР, таким образом, в селах Кызыл-Суу, Каджы-Сай и Бөкөнбаево население будет обеспечено качественным и безопасным питьевым водоснабжением.

Проект охватывает 31 село в Баткенской и Иссык-Кульской областях Кыргызской Республики. Его реализация осуществляется Государственным учреждении "Развитие питьевого водоснабжения и водоотведения" при Службе водных ресурсов Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики.

Отмечаем , что целями проекта являются:

* Расширение доступа населения к водным услугам, устойчивым к изменению климата.

* Укрепление институционального потенциала управления водными ресурсами на местном и национальном уровнях.

Также в настоящее время в селе Кызыл-Суу активно ведутся строительные работы. Основные мероприятия включают:

* Строительство 5 скважин.

* Установка двух станций обеззараживания питьевой воды.

* Возведение водозабора и создание 3 зон санитарной охраны.

* Строительство распределительной сети водоснабжения.

* Монтаж 445 водопроводных колодцев.

* Строительство трех сторожек с контрольно-пропускными пунктами.

Работа подрядных организаций осуществляется под строгим контролем инженеров по техническому надзору и специалистов по социально-экологическим мерам безопасности Проекта. Регулярные отчеты фиксируются в контрольных листах и отчетах. Специалист по охране окружающей среды и инженеры, в сотрудничестве с местными органами власти, экологии и технического надзора, проводят мониторинг экологических мероприятий на всех этапах реализации проекта.


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URL: https://www.vb.kg/439744
Теги:
вода, Иссык-Кульская область
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