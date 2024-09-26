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ГКНБ раскрыл коррупционную схему с землей: ущерб оценен в 300 млн сомов

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- Бермет Таалайбекова
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В рамках проведённых мероприятий в Бишкеке выявлены факты незаконного выделения 5 муниципальных земельных участков, расположенных на ул. Абдрахманова, общей площадью 0,35 га. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее даным, коррупционная схема по незаконному выделению данных участков частным лицам, была организована отдельными высокопоставленными чиновниками путем подделки выписок из постановления Ленинской районной администрации мэрии города Бишкек.

Согласно преступному замыслу, на указанных земельных участках после оформления правоустанавливающих документов планировалась застройка жилого комплекса.

В рамках проведенных следственно-оперативных мероприятий были выявлены и установлены причастные лица, участвовавшие в преступной схеме по незаконному завладению муниципальных земельных участков мерою 0,35 га, общая стоимость которых, согласно проведенной оценке, составляет 300 млн сомов.

Предпринятыми мерами, лица причастные к преступной деятельности, добровольно передали данные земельные участки в собственность государства.

"Продолжаются соответствующая работа, направленная на возврат в собственность государства ранее незаконно приватизированных объектов недвижимости", - говорится в сообщении ведомства.


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URL: https://www.vb.kg/439797
Теги:
ГКНБ, мэрия, земельный участок, коррупция, Бишкек
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