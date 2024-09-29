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Заместитель мэра Бишкека посетила семьи, в которых живут дети из Кореи

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- Светлана Лаптева
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Заместитель мэра города Бишкек Виктория Мозгачева посетила семьи ученицы школы №62 Медеровой Айданы и ученица школы №2 Кыдырмамбетовой Жанат, где в настоящее время проживают дети из Республики Корея.

Виктория Мозгачева ознакомилась на каком этапе осуществляется меморандум о сотрудничестве между столичными школами №№2, 62, 66 с Образовательным центром Республики Корея.

Отметим, что согласно данного меморандума в мае этого года 12 учащихся из Бишкека с представителями школ посетили город Чанвонг в Республике Корея и проживали в корейских семьях, посещали занятия в закрепленных школах.

В свою очередь, 25 сентября 2024 года, приехала делегация с детьми из Кореи с ответным визитом для знакомства с нашим городом, языком, культурой и традициями.

Встречи в семьях прошли в теплом и домашнем формате, что немало важно для создания более комфортного условия изучения языка и крепкой дружбы между детьми.


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URL: https://www.vb.kg/439831
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