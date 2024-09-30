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Журналисты стран вдоль "Пояса и пути" узнали секрет элитной водки "Маотай"

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- Нина Ничипорова
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На одном из приемов в посольстве Китая в Кыргызстане, случайно услышала, как посол некой страны (не буду уточнять какой) спрашивал у сопровождающих его: "Водка где?". Тогда я не придала фразе особого значения и вспомнила о ней, будучи в Китае на заводе компании Kweichow Moutai Group по производству знаменитой на весь мир водки "Маотай". И, попробовав ее, поняла, почему посол проявлял такой интерес к 53-х градусному элитному напитку, обладающему при такой крепости потрясающим тонким ароматом и мягким вкусом, который до сих пор витает в лабиринтах памяти.

Чарка крепкого вина была отрадой для всех императоров

В город Маотай горной провинции Гуйчжоу наша группа журналистов стран вдоль "Пояса и пути" приехала поздним вечером. Заселившись в отель, мы отправились размяться после долгой дороги по манящим огнями улицам и сразу почувствовали легкий, сродни алкогольному, запах. Казалось, город был им пропитан. И наш нюх был недалек от истины. Как утром объяснил переводчик, это запах бродящего сорго, основного компонента китайской знаменитой водки, которая производится только в этом месте. Отсюда и пошло ее название, она стала брендом города Маотай, о чем говорили и огромные рекламные щиты с красочными бутылками, и даже воздух, насыщенный алкоголем, к которому маотайцы, похоже, давно принюхались. Тем более, что большая часть из 36 тысяч человек, работающих в компании, - жители этого городка.

Все это мы увидели и узнали по дороге на завод компании Kweichow Maotai Group, который находится в нескольких километрах от города. Честно сказать, перспектива бродить по цехам в течение двух дней особо не впечатляла. Но увиденное настолько захватило, что и двух дней оказалось мало: 15-километровую территория компании и за неделю не обойдешь! Одна ее историческая часть со старинными постройками, в которых раньше жили заводские рабочие, зернохранилище, склады, колодец и другие объекты разных эпох, ставших достопримечательностью компании и города, занимает более одного гектара.

Не говоря о многочисленных производственных цехах. Есть даже музей культуры и истории китайского алкоголя. И кафе-мороженое, где нас угостили ликером, а на закуску предложили мороженое "Оригинальное", которое и впрямь соответствовало своему названию: основным ингредиентом лакомства был ликер. Рецептуру мороженого совместно разработали, как нам пояснили, этот ликеро-водочный гигант и такой же гигант-производитель молочной продукции, который, кстати, значится в мировой десятке. И в несколько приподнятом настроении мы отправились непосредственно на производство.

Как рассказал наш гид, водка марки "Маотай" - один из древнейших крепких напитков не только в Китае. Технология его приготовления отработана на протяжении двух с лишним тысячелетий, еще во времена владычества династий Цинь и Хань. И каждый император последующих династий, по достоинству оценив вкус и аромат водки, развивал и улучшал вкусовые качества напитка, ставшего предшественником современного непревзойденного "Маотая". Первые же промышленные объекты в этой провинции были построены в середине 19 века.

Шесть лет "рождается" "Маотай"

Сегодня на их месте современные заводские корпуса с супероборудованными лабораториями и роботами. Но то, что предстало перед глазами в цехах, где начинается, по сути, один из первых этапов производства, где идет закладка сырья для брожения будущей элитной водки, обескуражило. Рабочие самым примитивным способом - вручную, лопатами, закидывали в огромные чаны пшеницу, сорго и другие компоненты, сложенные по отдельным кучкам. Тут же кран подвозил раскаленную чашу с варевом, как сказали, горохом и выливал его в чаны. И если на улице было жарко, то тут вообще – пекло.

На мой вопрос, почему до сих пор не механизирован этот процесс, гид ответил, что на этом участке устанавливали автоматизированную линию. Но роботы испортили вкус водки, и их демонтировали, пришлось вернуться к традиционным дедовским методам закладки сырья. И, как далее пояснил гид, в другом месте, даже если точно придерживаться сложной технологии производства, такой водки не получится. Секрет "Маотая" кроется не только в технологических тонкостях, но и в сочетании многих факторов - местных климатических условий, чистейшей воды из бурной речки Чишуй и основного исходного сырья – высокосортной пшеницы и гаоляна, которые должны быть выращены непременно на маотайской почве, богатой фосфором, азотом. Все в точности с известной китайской пословицей: "Лучшее спиртное рождается из прекрасных источников".

Но и технология изготовления водки уникальна сама по себе. Производственный цикл длится пять–шесть лет. В результате многомесячного, многократного брожения, смешивания сотни видов базовой водки, перегонок и многолетней выдержки достигаются еле уловимый желтоватый оттенок, тонкий аромат и мягкость, которыми так славится водочный король "Маотай". Он по праву считается национальным алкогольным напитком, можно даже сказать, одной из визитных карточек страны. Виски по сравнению с технологическим производством этой китайской водки, как говорят, отдыхают.

Свою популярность в мире "Маотай" обрел после Всемирной ярмарки в Панаме в 1915 году. Поначалу водка не привлекла там должного внимания. Тогда один китайский коммерсант прибег к остроумной уловке. Он якобы невзначай уронил бутыль с этой "огненной водой", аромат которой мгновенно распространился по всему павильону, что вызвало большое оживление. Каждому захотелось попробовать экзотический напиток. Так "Маотай" благодаря своим высоким качествам и своеобразному вкусу завоевал золотую медаль и с тех пор стал известен в мире. Помимо успеха на выставке в Панаме, водка получила золотые медали на международной выставке в Париже в 1985 и 1986 годах. Всего на счету "Маотай" более 20 побед в крупных международных конкурсах. Ежегодно продается более 200 тонн водки в 100 стран, что является ощутимым источником дохода страны, так как компания-производитель принадлежит государству.

Водка, естественно, недешевая - одна из самых дорогостоящих мировых марок, цена ее варьируется в пределах 150-750$ за бутылку в зависимости от сорта. Но, несмотря на цены, спрос на нее постоянно растет. Из 120 тысяч тонн алкогольных напитков, ежегодно выпускаемых компанией, не менее 50 тысяч тонн – это золотой медалист "Маотай". Обратно же в компанию текут миллиарды юаней.

Более одной тысячи бутылок за смену проходит через руки каждой из работниц в цехе по упаковке готовой продукции. Их сноровка, пожалуй, не уступает роботам. В мгновение ока одни завязывали на бутылках ленточки красного цвета, как фирменный знак мирового водочного короля, другие упаковывали его в коробки.

Красная шелковая ленточка на бутылке, как рассказали на заводе, тоже имеет свою легенду. Якобы в этих краях когда-то жил добрый старик. Однажды холодным зимним днем мимо его дома проходила бедно одетая девушка. Он сжалился над ней и пригласил к себе домой погреться, угостил чашкой водки. Ночью старику приснилось, что к нему домой пришла богиня. Она была удивительно похожа на ту девушку. Богиня наполнила чашку волшебной водкой и оставила под ивой перед его домом. Утром старик решил проверить и действительно обнаружил под ивой чашку водки. До сих пор на водочных упаковках изображают богиню с чашкой и повязывают две шелковые ленты на горлышко, бутылки, словно пояс вокруг талии богини.

"Гань-бей!"

Закончилось наше двухдневное путешествие необычным в нашем понимании спектаклем в театре компании. На его оригинальное здание, величаво возвышающееся над всей ее территорией, мы обратили внимание, когда еще ехали на предприятие. Оригинальной была и сама музыкальная постановка. Благодаря современным сценическим технологиям каждая ее часть переносит зрителей в разные исторические эпохи, рассказывающие о "Маотае" от момента происхождения до мирового признания. И заканчивается представление, разумеется, традиционной дегустацией. Рекламный трюк работает на все сто процентов. Спектакль показывают многочисленным туристам, зарубежным делегациям и прочему люду.

Нам тоже предложили прочувствовать чистый букет трех сортов водки, налитых в маленькие рюмочки. Содержимое каждой было отменным, но в третьей рюмке был элитный "Маотай". Уловить в нем 155 ноток, которые, по утверждению специалистов, присущи ему, нам, конечно, не удалось. Да и водки было всего на один зубок. Кстати, бутылочка такой водочки стоит пять тысяч юаней, а на наши сомы - более 50 тысяч. Поэтому пьют ее только по особым поводам, маленькими дозами и крошечными рюмочками.

Вечером на банкете нас угощали водкой чуть-чуть дешевле – за две тысячи юаней. Но и она пошла, как говорится, за милую душу. Тем более пили за дружбу, успешное продвижение инициативы "Пояс и путь", процветание компании, за здоровье под традиционное "пей до дна", "гань-бей", "ура". Но на утро все были как огурчики, бодрые, с ясной головой.


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URL: https://www.vb.kg/439853
Теги:
алкоголь, Китай, цены, история, производство, спектакль
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