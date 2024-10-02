Житель села Ак-Сай из Кыргызстана попросил у Владимира Путина танк Т-34

Житель села Ак-сай Тимур Аманбаевич Аманбаев написал письмо президенту России Владимиру Путину, в котором попросил у главы России танк Т-34. В разговоре с корреспондентом vb.kg он пояснил, что гордится участием своих родных и земляков в борьбе с фашизмом, и для него боевая машина - символ Победы!

- В нашем селе было несколько танкистов, которые воевали на фронтах Великой Отечественной войны. Кто-то вернулся, а кто-то погиб. Танк Т-34 - символ побед над фашизмом, и эта машина громила врага.

В нашем селе есть небольшой памятник с именами погибших, мы их помним, но я хочу чтобы у нынешних школьников, у поколения правнуков всегда возникал вопрос - почему в селе стоит т-34? И они знали бы ответ на этот вопрос - потому что на таком же танке воевал прадед Санжара и Акылбека!

Хочу рассказывать молодым, что во время войны обычные люди сами собирали деньги на танки и самолеты, чтобы только скорее уничтожить фашизм, чтобы остановить уничтожение целых народов, остановить горе и похоронки.

Мой отец фронтовик воевал и умер после войны в нашем селе. А отец моей супруги - воевал и погиб в Венгрии. Про это даже фильм сняли. Место его захоронения помогали искать супруги Мырзакановы из Канта. И для жены самая большая мечта - поехать поклониться отцу, а возможности такой нет.

Мы рады, что правительство приняло решение о возмещении расходов на поездку родным погибших, если известно место захоронения. Это великое дело. Ждем этого дня всей семьей.

У нас в селе четверо пропавших без вести из одной семьи. А еще много тех, кто призван до войны, и после начала войны они просто пропали, наверное, погибли в первых боях или в плену. Так вот танк-Т-34 - это в память обо всех, не вернувшихся с войны, - говорит сельчанин.