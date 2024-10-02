Глава ГКНБ принял победителя ВИК и чемпиона мира по греко-римской борьбе

Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев принял военнослужащего ГКНБ Р.Сапарова, принимавшего участие в V Всемирных играх кочевников, прошедших в Казахстане. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, Сапаров показал свою ловкость и силу на Всемирных играх кочевников, заняв 1 место в "Национальной борьбе на поясах" подняв флаг Кыргызской Республики на международном уровне.

В связи с этим Ташиев поздравил молодого солдата с успехами и пожелал ему здоровья и успехов в работе. Также было отмечено, что каждый военнослужащий должен быть верен своему долгу и служить на защите национальной безопасности.

Далее председатель ГКНБ принял чемпиона мира среди молодежи по греко-римской борьбе Жанышова Асана Курбановича.

Ранее Асан Жанышов выиграл золотую медаль молодежного чемпионата мира по греко-римской борьбе, проходившим в Испании, в весовой категории до 87 килограммов, где он одержал три победы над спортсменами из Грузии, Швеции и Румынии и в финале оказался сильнее борца из Азербайджана.

Глава ведомства, поздравил молодого чемпиона со столь высоким достижением в спорте и пожелал ему крепкого здоровья и успехов в спортивной карьере.

По итогам встречи председатель Комитета национальной безопасности вручил денежную награду отличившимся спортсменам и пожелал успехов в спортивных достижениях.