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Торобаев: К 2030 году мы планируем достичь объема ВВП до $30 млрд

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- Светлана Лаптева
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Министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР Бакыт Торобаев дал ряд поручений акимам, руководителям региональных управлений аграрного развития, руководителям айыл окмоту по открытию в каждом районе малых перерабатывающих сельскохозяйственных производств, адаптированных к регионам.

"Сегодня один предприниматель обеспечивает 3 пенсионера. Нам нужно увеличить количество предпринимателей. Один предприниматель должен иметь возможность содержать 1 пенсионера. Для этого необходимо поддерживать предпринимателей, наращивать средние и малые перерабатывающие производства, повышать социально-экономический потенциал регионов.

В перспективе мы планируем достичь 30 миллиардов долларов валового внутреннего продукта к 2030 году. Мы добьемся этого общими усилиями", - сказал Торобаев.

Следует отметить, что Министерством водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности и Фондом социального партнерства для развития регионов на базе ОАО "Кыргызиндустрия" открылся Демонстрационный центр, где предпринимателям, фермерам, органам местного самоуправления представлены успешные примеры бизнес-проектов по открытию малых и средних предприятий, переработке и производству продукции в регионах.

В демонстрационном центре будет представлено сельскохозяйственное производственное оборудование для переработки шерсти, кожи, саженцев, доильные аппараты, мобильные куриные трости и.т.д. Желающим открыть такое небольшое производство предоставляются все условия, начиная с уровня районного фонда, кредитования агропромышленного комплекса, бесплатное написание проектов, где можно получить средства из местных финансовых источников.


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URL: https://www.vb.kg/439943
Теги:
Бакыт Торобаев
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