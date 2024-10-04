MEGA открыла компьютерный класс для детей с ОВЗ и поздравила с Днем учителя

Государственный оператор сотовой связи MEGA в рамках корпоративной социальной ответственности открыл компьютерный класс в Сокулукском реабилитационном центре для ЛОВЗ, в том числе для детей с ОВЗ.

Это событие стало настоящим подарком как для воспитанников, так и для сотрудников центра, поскольку оно открывает новые перспективы для обучения и интеграции детей в общество. Новый компьютерный класс оснащен передовой техникой, адаптированной для детей с различными видами ограничений.

Также, в преддверии Дня учителя MEGA оказала внимание и поддержку педагогам, работающим в данном реабилитационном центре. Компания поздравила учителей и воспитателей с профессиональным праздником, отметив их важный вклад в обучение и развитие детей, нуждающихся в особой заботе.

Представители компании MEGA выразили благодарность педагогам за их самоотверженную работу и терпение. Каждому учителю и воспитателю центра были вручены памятные подарки. В своем выступлении представители компании подчеркнули, что труд педагогов, особенно тех, кто работает с детьми с ОВЗ, является неоценимым для общества. Они не только учат детей основам знаний, но и помогают им преодолевать жизненные трудности, вселяя в них уверенность и стремление к развитию.

"Мы гордимся тем, что можем внести свой вклад в развитие образования для детей с особыми потребностями. А труд педагогов и их терпение создают будущее для этих детей. Мы восхищаемся преданностью и умением находить подход к каждому ребенку, несмотря на все трудности", - отметили представители MEGA в своей речи.

Педагоги, в свою очередь, выразили благодарность компании MEGA за внимание и поддержку. Они отметили, что такие инициативы не только поднимают настроение, но и мотивируют их продолжать свою работу с новыми силами.

MEGA давно зарекомендовала себя как социально ответственная организация, активно поддерживающая проекты в области образования и социальной помощи. Этот проект является частью долгосрочной программы компании, направленной на поддержку социально значимых инициатив и расширение образовательных возможностей для всех категорий граждан, в том числе для тех, кто нуждается в особом внимании и поддержке.