Гадалка из Нью-Йорка назвала победителя на выборах президента в США

Гадалка из Нью-Йорка Анна назвала победителя на предстоящих выборах президента в США. Свое предсказание она сделала в разговоре с РИА Новости.

По ее словам, победителем станет экс-президент США и кандидат на пост главы государства от республиканцев Дональд Трамп. Собеседница агентства пояснила, что соответствующие карты в ее руках показали, что "страной будет руководить мужчина". В то же время она добавила, что многие будут недовольны проигрышем кандидатом от демократов Камалы Харрис.

Выборы президента США состоятся 5 ноября, конкурентом Трампа выступает кандидат от Демократической партии США и вице-президент Камала Харрис.

Ранее президент США Джо Байден выразил сомнение в том, что выборы главы государства пройдут мирно. Он отметил, что вещи, которые говорил экс-президент США Дональд Трамп после поражения на предыдущих выборах, были "очень опасными".