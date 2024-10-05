В Оше состоялся авто-мото фестиваль "Osh Motors-2024" ко Дню города

Сегодня, 5 октября в рамках праздничных мероприятий к 3024-летию города на территории кампуса "Ак-Буура" Ошского государственного университета прошел авто-мото фестиваль "Osh Motors-2024". Об этом сообщает ошский муниципалитет.

По его данным, в рамках мероприятия проводится выставка новых, современных и ретро-автомобилей, а также продемонстрированы показательные выступления авто-мото шоу по направлениям "OFF-ROAD", "Бернаут", "Дрифт".

В фестивале принимают участие авто-мотоклубы из Узбекистана, Бишкека и Оша.

Активным участникам мероприятия за вклад в социально-экономическое развитие города вручены Почетные грамоты и Благодарственные письма мэрии города Ош.