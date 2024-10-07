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ЦИК КР открыла доступ к информации о кандидатах и жалобах на выборах

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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Кыргызстана запустила специальный электронный ресурс , где избиратели могут ознакомиться с общей информацией о кандидатах, их предвыборными программами и избирательными фондами. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, также на сайте можно узнать о поданных в избирательные комиссии жалобах и заявлениях, ходе их рассмотрения, а также о принятых по ним решениях и судебных актах.

Для связи с Координационной группой оперативного реагирования ЦИК (КГОР) избиратели могут использовать следующие каналы:

- короткий номер: 1255;

- номера WhatsApp: 0(707) 01-12-55, 0(221) 851255;

- телефон доверия: 0312 62-63-24;

- электронная почта: kgor_cec@shailoo.gov.kg.

Кроме того, работает Общественная приемная ЦИК КР по номеру: 0312 66-02-40.


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URL: https://www.vb.kg/440008
Теги:
выборы, местный кенеш, Кыргызстан, ЦИК
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