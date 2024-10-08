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Замгендиректора "НЭСК" задержан по делу о коррупции на 25 млн сомов

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Сотрудники 4-го управления ГУУР МВД выявили коррупционные схемы и факты лоббирования руководства ОАО "Национальные электрические сети Кыргызстана" (НЭСК) при закупке комплектующих для системы электропотребления населения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в результате проведённого аудита одного из тендеров установлено, что должностные лица компании нарушили Закон КР "О государственных закупках", не проводя предварительного мониторинга цен на закупаемый товар. По данному тендеру ущерб государству составил более 25 миллионов сомов.

Следственная служба МВД возбудила уголовное дело по статье 245 Уголовного кодекса КР. В рамках расследования по подозрению в совершении преступления задержан заместитель генерального директора ОАО "НЭСК", гражданин А.А., 1992 года рождения. Его заключили под стражу на два месяца по решению суда.

"Общественность ожидает от МВД активной борьбы с коррупцией и обеспечения правопорядка. Министерство внутренних дел продолжает работу по выявлению коррупционных проявлений в государственных органах и очистке рядов должностных лиц", - говорится в сообщении ведомства.


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URL: https://www.vb.kg/440026
Теги:
задержание, МВД, НЭСК
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