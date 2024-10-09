Сборная КР по боксу завоевала 6 медалей на международном турнире в Китае

Члены сборной команды по боксу завоевали 6 медалей на международном турнире, который проходит в городе Урумчи (Китай). Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики.

По ее данным, спортсмены Анвар Ходжиев (до 48 кг) и Санжар Сейдакматов (до 57 кг) выиграли золотые медали и стали победителями турнира.

Ислам Торобаев (до 57 кг), Мирзахид Имамназаров (до 63,5 кг), Сагын Сатыбалды уулу (до 80 кг) и Бакыт Токтосун уулу (до 92 кг) стали заовевали бронзовые награды.

Также, 9 октября в весовой категории до 67 кг Алмаз Орозбеков будет биться за золотую медаль.