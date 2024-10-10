Погода
$ 85.17 - 85.60
€ 92.77 - 93.77

Высокие закупочные цены на мед в Кыргызстане мешают отправке его на экспорт

287  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В этом году в Кыргызстане закупочные цены на мед выросли в полтора раза, что затруднило его экспорт.

Как сообщает пресс-служба Минсельхоза КР, если в прошлом году мед стоил около 200-250 сомов за килограмм, то в этом году цены значительно выросли и составили 350-400 сомов.

Из-за этого экспорт меда за границу замедлился. При этом импортеры добавили, что качество меда, закупленного у Кыргызстана в прошлом году, зачастую не соответствует международным стандартам. Учитывая эти факторы, в настоящее время существуют проблемы с экспортом меда.

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР проводит комплексную работу по решению этого вопроса. В то же время министерство рекомендует производителям меда постоянно проводить работу по приведению качества продукции в соответствие с международными стандартами.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/440081
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  