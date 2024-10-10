Высокие закупочные цены на мед в Кыргызстане мешают отправке его на экспорт

В этом году в Кыргызстане закупочные цены на мед выросли в полтора раза, что затруднило его экспорт.

Как сообщает пресс-служба Минсельхоза КР, если в прошлом году мед стоил около 200-250 сомов за килограмм, то в этом году цены значительно выросли и составили 350-400 сомов.

Из-за этого экспорт меда за границу замедлился. При этом импортеры добавили, что качество меда, закупленного у Кыргызстана в прошлом году, зачастую не соответствует международным стандартам. Учитывая эти факторы, в настоящее время существуют проблемы с экспортом меда.

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР проводит комплексную работу по решению этого вопроса. В то же время министерство рекомендует производителям меда постоянно проводить работу по приведению качества продукции в соответствие с международными стандартами.