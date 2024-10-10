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Безналичная оплата проезда в Бишкеке увеличилась в 3 раза

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В Бишкеке за 9 месяцев 2024 года общее количество поездок, оплаченных безналичным способом, в общественном транспорте достигло 72 миллионов, что в три раза превышает показатели прошлого года, сообщили в сервисном центре "Тулпар".

Отмечается, что этот впечатляющий рост стал возможен благодаря обновлению транспортного парка и стремительному росту популярности QR-платежей.

За последние годы был произведён значительный рывок в модернизации общественного транспорта, что включало закупку новых автобусов. Использование современных методов оплаты в рамках проекта Тулпар, таких как QR-платежи, стремительно набирает популярность среди горожан. Среднемесячное количество безналичных поездок в 2024 году достигло 8 миллионов, а в среднем в день 400 тысяч поездок оплачиваются безналично.

Сентябрь стал рекордным месяцем, когда более 11 миллионов поездок было оплачено через безналичные системы - это свидетельство растущего доверия к таким платежам и удобства для пассажиров.

Для сравнения:

• В 2022 году было оплачено 7 миллионов поездок безналично;

• В 2023 году - 24 миллиона;

• В 2024 году - 72 миллиона за первые 9 месяцев.

Продвижение безналичных платежей заметно улучшает качество обслуживания, ускоряет процесс оплаты и делает общественный транспорт более удобным и доступным для жителей города. Внедрение современных технологий оплаты не только повышает удобство, но и способствует развитию общественного транспорта в целом.

Источник: Кабар


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URL: https://www.vb.kg/440084
Теги:
Бишкек, общественный транспорт
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