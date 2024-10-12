Проект "Девушки в IT" дал участницам из регионов КР путь к карьерному росту

В Бишкеке состоялось награждение финалисток проекта "Девушки в IT", организованного компанией Wildberries при поддержке Общественного фонда "Эне-балага тирек", госпредприятия "Кыргыз Почтасы" и Министерства образования и науки Кыргызской Республики. Этот проект стал важным шагом на пути к развитию женского предпринимательства в сфере цифровых технологий и дал возможность девушкам из регионов Кыргызстана получить профессиональные навыки для работы в современном мире.

В рамках пилотной программы, проходившей летом 2024 года, были отобраны 30 участниц из 7 областей страны. Все девушки являются студентками профессиональных лицеев, что подчеркивает важность поддержки и развития образования на всех уровнях.

"Программа обучения была разработана и реализована под руководством арт-директора Wildberries Дмитрия Матвеева, а также команды экспертов компании в области дизайна и HR. Девушки обучались графическому дизайну, созданию карточек товаров для маркетплейсов, работе с нейросетями и продвижению себя как фрилансеров на рынке труда. В результате они не только освоили необходимые для работы навыки, но и создали свои первые профессиональные портфолио", - отметили организаторы мероприятия.

Во время церемонии награждения также было представлено видеобращение основательницы Wildberries Татьяны Ким, которая подчеркнула важность проекта "Девушки в IT" и поддержала участниц в их начинаниях.

"Дорогие участницы проекта, я хочу выразить вам свою искреннюю гордость за то, какой путь вы прошли, и за те успехи, которых вы достигли. Этот проект был создан для того, чтобы открыть для вас новые возможности и показать, что в мире IT нет границ для тех, кто хочет учиться и развиваться", - отметила Татьяна Ким в своем обращении.

Награждение финалисток прошло в торжественной обстановке, и мероприятие открылось выступлениями почетных гостей.

С приветственными словами к участницам обратились заместитель министра образования и науки Кыргызской Республики Абазбек уулу Расул, заместитель директора общественного фонда "Эне-балага тирек" Гульзат Мурзаканова, генеральный директор ОАО "Кыргыз Почтасы" Марат Черикчиев и начальник управления политики бизнес -среды Министерства экономики и коммерции Муса Катаганов. От лица компании Wildberries выступили GR директор Wildberries в Кыргызстане Ксения Школьникова и руководитель проекта "Девушки в IT" Ольга Ниязалиева.

"Этот проект открыл новый этап в жизни каждой из финалисток. Вы прошли большой путь, доказали свою готовность учиться и развиваться, – отметила Ольга Ниязалиева, обращаясь к участницам мероприятия. – Мы гордимся вами и надеемся, что те знания и навыки, которые вы получили, станут прочным фундаментом для ваших будущих успехов в IT-сфере".

Особое внимание на церемонии было уделено социальному значению проекта. Заместитель министра образования Абазбек уулу Расул подчеркнул, что такие инициативы помогают не только продвигать цифровизацию в стране, но и способствуют развитию женского предпринимательства.

"Наши девушки получили не только практические знания, но и важные навыки самопрезентации и продвижения своих услуг. Это значительно повысит их шансы на успех в будущем", – сказал он.

Генеральный директор ОАО "Кыргыз Почтасы" Марат Черикчиев отметил, что электронная коммерция стремительно развивается, и такие проекты помогают готовить квалифицированные кадры, которые смогут работать на международных платформах, таких как Wildberries.

"Девушки уже готовы к стажировкам и взаимодействию с продавцами на маркетплейсе. Мы гордимся тем, что можем быть частью этого процесса", – добавил он.

Участница проекта "Девушки в IT" Александра Иванова поделилась своими впечатлениями о программе, подчеркнув, что обучение открыло для нее множество новых возможностей. Она выразила особую заинтересованность в графическом дизайне и рассказала, как эти занятия вдохновили ее на карьерные достижения в этой сфере.

Александра отметила, что навыки, полученные во время обучения, значительно увеличили ее уверенность в своих силах. Она также рассказала о важности умения составлять резюме, которое стало для нее не просто формальностью, а важным инструментом для успешного представления себя на рынке труда.

"Составление резюме - это не просто перечисление фактов, а возможность рассказать о себе и своих увлечениях. Я поняла, как важно правильно подать свои сильные стороны и сделать акцент на том, что я могу предложить работодателю", - сказала она.

Другая участница проекта "Девушки в IT" Жусупова Адиана из Иссык-Кульской области также отметила, что участие в проекте стало для нее настоящим прорывом и позволило глубже понять мир информационных технологий.

"Я всегда интересовалась IT, но до этого момента не знала, с чего начать. Проект дал мне необходимые знания и уверенность для дальнейшего роста в этой сфере", - рассказала Диана. Она подчеркнула, что занятия по графическому дизайну стали для нее особенно увлекательными, так как позволили развить творческое мышление и научиться применять его в практических задачах.

В завершение церемонии организаторы выразили надежду, что проект "Девушки в IT" получит дальнейшее развитие, и еще больше молодых женщин смогут получить возможность стать частью цифровой экономики Кыргызстана.