К концу октября скорость интернета в школах КР будет увеличена в 4 раза

В Бишкеке состоялась встреча министра образования и науки КР Догдуркул Кендирбаевой с генеральным директором ZTE KYRGYZSTAN Цао Хуном и главой "Кыргыз Телеком" Нурланом Мадаминовым. На встрече обсуждались возможности сотрудничества в рамках проекта Smart Education, направленного на повышение качества образования с использованием цифровых технологий.

Представители ZTE предложили кыргызстанской стороне ознакомиться с успешным опытом внедрения цифровых образовательных проектов в Монголии. Нурлан Мадаминов также сообщил, что к концу октября скорость интернета в школах будет увеличена в четыре раза, что обеспечит доступ к высокоскоростному интернету во всех учебных заведениях, независимо от их расположения.

Это партнерство нацелено на сокращение цифрового разрыва в образовательной сфере, обеспечивая равные возможности для качественного образования во всех регионах страны.

Для справки: ZTE Corporation - один из ведущих мировых производителей телекоммуникационного оборудования и сетевых решений. Компания предоставляет передовые технологии и продукты в сфере связи, цифровизации и интернета вещей, сотрудничая с предприятиями и государственными структурами по всему миру.