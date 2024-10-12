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К концу октября скорость интернета в школах КР будет увеличена в 4 раза

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- Карыпбай кызы Толгонай
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В Бишкеке состоялась встреча министра образования и науки КР Догдуркул Кендирбаевой с генеральным директором ZTE KYRGYZSTAN Цао Хуном и главой "Кыргыз Телеком" Нурланом Мадаминовым. На встрече обсуждались возможности сотрудничества в рамках проекта Smart Education, направленного на повышение качества образования с использованием цифровых технологий.

Представители ZTE предложили кыргызстанской стороне ознакомиться с успешным опытом внедрения цифровых образовательных проектов в Монголии. Нурлан Мадаминов также сообщил, что к концу октября скорость интернета в школах будет увеличена в четыре раза, что обеспечит доступ к высокоскоростному интернету во всех учебных заведениях, независимо от их расположения.

Это партнерство нацелено на сокращение цифрового разрыва в образовательной сфере, обеспечивая равные возможности для качественного образования во всех регионах страны.

Для справки: ZTE Corporation - один из ведущих мировых производителей телекоммуникационного оборудования и сетевых решений. Компания предоставляет передовые технологии и продукты в сфере связи, цифровизации и интернета вещей, сотрудничая с предприятиями и государственными структурами по всему миру.


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URL: https://www.vb.kg/440117
Теги:
Министерство образования, Кыргызстан
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