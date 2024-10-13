В Бишкеке прошёл конкурс по ораторскому искусству на корейском языке

В Кыргызском национальном университете имени Арабаева состоялся конкурс по ораторскому искусству на корейском языке, организованный при поддержке посольства Республики Корея в Кыргызстане. Мероприятие, прошедшее в 2024 году, собрало талантливых студентов, стремящихся продемонстрировать свои знания языка и ораторские способности. В конкурсе приняли участие 15 студентов, каждый из которых старался продемонстрировать не только грамотное владение корейским языком, но и умение выражать свои мысли на актуальные темы.

Конкурс поддержал чрезвычайный и полномочный посол Республики Корея в Кыргызстане Ким Квангдже, который выступил с приветственной речью. Он отметил важность культурного обмена и сотрудничества между двумя странами, подчеркнув, что такие мероприятия способствуют укреплению двусторонних отношений и вдохновляют молодёжь на дальнейшее изучение языка и культуры Кореи.

"Этот конкурс – не просто соревнование. Это шаг к взаимопониманию и культурному обогащению. Я уверен, что все участники достойно представят свои знания и внесут вклад в развитие дружбы между нашими странами", – заявил посол.

Судейская коллегия оценивала выступления по ряду критериев, среди которых были не только правильность и плавность речи, но и способность убедительно выражать свои мысли, а также эмоциональная насыщенность выступлений.

Темой выступлений на конкурсе стало "Будущее Кыргызстана, о котором я мечтаю". Студенты делились своими видениями будущего страны, рассуждали о развитии экономики, культуры, образования и технологий, а также затрагивали вопросы экологии и социальной справедливости. Каждый участник представил уникальный взгляд на то, каким они видят Кыргызстан через несколько десятилетий, акцентируя внимание на важности международного сотрудничества и роли молодёжи в построении светлого будущего.

Победители были награждены почётными дипломами и ценными подарками от посольства Республики Корея.